取消檔案永久保密規定 徵收戒嚴檔案

未來將沒有「永久保密」的國家檔案！法務部與國發會19日提出《國家機密保護法》與《政治檔案條例》修正草案，取消國家檔案永久保密規定，並擴大228、動員戡亂時期等事件與時期的檔案徵收。媒體關注陳文成命案與林宅血案是否會解密？國發會檔案管理局副局長陳美蓉僅表示，要看其解密情況。

取消永久保密

法務部官員表示，《國家機密保護法》第12條規定「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密」應永久保密，惟考量政府資訊公開趨勢，為維護人民知的權利及兼顧國家機密保護，故本次決刪除「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密」永久保密之規定，延長保密期限須報請原核定機關或上級機關有核定權責人員核定。

另明確定義「行政法人」為本法適用機關，以杜絕爭議；此外，為掌握涉密人員出境，與外國、大陸地區或香港澳門人士聯繫、接觸情形，增訂涉密人員返臺後的通報義務及處罰規定，以維護國家安全利益。國發會也通過《政治檔案條例》部分條文修正草案，盼加速政治檔案開放應用。

影響對外關係的不解密

國發會官員表示，修法將81年11月6日後產生，與228事件、動員戡亂體制或戒嚴體制相關之檔案或紀錄及文件，政府機關（構）應納入清查及併同報送，政黨、附隨組織及黨營機構亦應納入通報，國發會得併同審定為政治檔案，另增列屬國家機密之政治檔案，除有特殊情形外，至遲屆滿40年解密。

被問到陳文成事件與林宅血案的檔案是否會公布？陳美蓉回應說，原本規定永久解密的檔案，如今最多只能保存40年，除非主管機關按照《政治檔案條例》，若有特殊狀況（如使曾從事對陸情搜之情報相關人員受危害、嚴重影響國安或對外關係等）外得延長3年，否則其它檔案修法後半年內未檢討，都將開放。

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