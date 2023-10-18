蔣萬安赴綠黨團說明重大議案 議員要求先脫下「偶包」 蔣當場照辦

台北市長蔣萬安中午赴市議會民進黨團向議員說明北市府預算及重大法案及議案。蔣萬安西裝筆挺列席，議員洪健益看到，先請蔣萬安脫下西裝，不要有「偶包」；另針對北流1.9億墊付款爭議，北市府不排除對中央文化部採取法律訴訟，黨團總召簡舒培也表達抗議，要求說明，蔣萬安表示，墊付款案未來在議會審議時會盡可能做詳細說明。

議員請蔣萬安脫西裝時，蔣萬安當場照辦，現場氣氛平和。另針對上周蔣萬安到國民黨團報告，前市長柯文哲留下的北流1.9億爛攤子，蔣萬安與文化局長蔡詩萍都說可能不排除對文化部提起法律訴訟，簡舒培則向蔣萬安表達抗議。

簡舒培指出，北流到底為什麼要留下這1.9億的爛攤子，每個月還要付80萬的利息？由台北市民來負擔，這個政治責任都還沒釐清的狀況之下，就把責任往中央丟，她覺得這不是一個負責任應該做好的事情，北流留下工程爭議的爛攤子，都還沒釐清，北市府就放話要告文化部，覺得這很荒唐。

簡舒培指出，文化部到底做了甚麼事對不起台北市？這不就是柯文哲留下來的爛攤子嗎？這樣的做法和放話，對台北市的市政不利，於中央和地方的和諧也不利，黨團有願意和市府一起解決爛攤子，但不是把爛攤子的責任往中央丟，這是黨團必須要抗議的一件事。

蔣萬安表示，市府除了限廠商溝通，也跟文化部溝通，看這款項是不是可以透過共識，看怎麼樣來來支應，合約也有相關規定，副市長李四川和商溝通得到共識，可以先用墊付款的方式，這案子也送到議會，希望議員可以支持，避免不斷增加利息，這些錢也是市民的納稅錢。

蔣萬安說，北流興建，台北市政府是受委託的代辦機關，中央文化部是預算機關，前市府就是協助代辦把北流蓋好 ，現在希望和中央文化部溝通協調，包括經營權和所有權是不是移撥給台北市政府，市府都願意持續溝通，文化局長蔡詩萍也很用心，跟文化部長見面會談，過程很順利也很融洽，希望共同尋求解決方案。

另外，蔣萬安今向民進黨團報告5個重大法案和議案、預算案。蔣萬安說，重大議案牽涉到教育局的校舍改建、產發局市場改建，以及都發局社宅，還有文化局的北流、北藝，預算由主計處說明歲入歲出，他說，未來就是做好溝通 ，議員有任何問題，市府都會盡力回覆。

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