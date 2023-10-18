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被控碩士論文抄襲 趙天麟：以台灣通用學術論文系統比對 相似度僅10%

聯合報／ 記者卜敏正王勇超／高雄即時報導
趙天麟說，論文扣除重複引用他人論文部分，原創性極高，相似度僅有10%，低於母校系所新訂全國最嚴格的12%標準，對於沒來由的攻擊，沒有其他評論。圖／趙天麟團隊提供
趙天麟說，論文扣除重複引用他人論文部分，原創性極高，相似度僅有10%，低於母校系所新訂全國最嚴格的12%標準，對於沒來由的攻擊，沒有其他評論。圖／趙天麟團隊提供

「民間時政監督聯盟」召集人律師張靜今指控民進黨立委趙天麟論文嚴重抄襲，論文原創性比對相似度指數高達42%。趙天麟回應，論文扣除重複引用他人論文部分，原創性極高，相似度僅10%，低於母校系所新訂全國最嚴格的12%標準。

張靜說，為了查核論文有無抄襲，幾位學界人士用了「中國知網論文比對系統」，才驚覺原來趙天麟利用中國的網際網路大量抄襲，對中國的文章愛不釋手。

張靜表示，趙天麟的指導教授，中山大學現任校長鄭英耀的角色，是否在幕後協助將論文存入比對系統，鄭英耀需出面說明。鄭曾擔任當時高雄市長謝長廷的教育局長，趙天麟時為謝長廷左右手，鄭英耀在處理國民黨高雄市議員李眉蓁的論文上，不到1個月就撤銷李眉蓁學位。

張靜說，中山大學應盡速成立學倫審定委員會，校長需利益迴避，若確定抄襲，請比照李眉蓁案，1個月內撤銷趙天麟的學位。

張靜表示，趙天麟論文占全文55%的引述，是一字不漏複製貼上，有引述，等於整本論文超過一半都是抄別人的。根據最高法院的見解，一字不差引用必須前後加上引號，超過三行的引述就必須自成一段，趙的論文沒有任何引號或自成一段。

張靜說，該篇論文的重心在第四章，從第36頁起，是一口氣整頁抄，一抄連續7頁，連喘氣的機會都沒有。第37頁更是全頁抄，共23行只剩一行沒抄。

張靜表示，趙天麟的論文完成時間在2006年，卻在2020年7月23日，他的論文被存入比對系統，一般人的論文不會被存入比對系統，只有教師帳號可以存入。

張靜說，2020年7月22日趙天麟受訪嚴詞批判李眉蓁論文抄襲，時間的巧合，恐怕是做賊心虛，怕被人檢驗。論文存入比對系統後，其相似度指數會跑出100%，等於自己比自己，想自證沒有抄襲。不過，此舉根本掩蓋不住有42%的網路來源抄襲。

張靜表示，今年3月27日，各黨候選人呼之欲出時，又出現趙天麟的「崇拜者」某位長榮大學的教授，又做了一次存入動作。所以趙的論文在Turnitin裏面有兩個相似度100%，造成論文的比對混淆失真。

趙天麟表示，他的團隊及中央黨部以台灣通用的學術論文比對系統再三確認，扣除重複引用他人論文部分，原創性極高，相似度僅有10%，低於母校系所新訂全國最嚴格的12%標準，對於沒來由的攻擊，沒有其他評論。

趙天麟 張靜 論文抄襲

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