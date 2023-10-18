馬英九指美議員介入選舉 吳釗燮：政治不畫過邊界
前總統馬英九在美國紐約大學演講，表示部分意圖把台積電當武器，意圖把台灣當戰場，讓台灣變成第二個烏克蘭，完全沒有考慮到台灣人民安危福祉的美國人士，以及以謠言代替事實，甚至介入台灣選舉的國會議員，台灣人都非常不歡迎，美國政府也應對此嚴正表態。其中美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」，他認為馬英九的作為，令人感到遺憾。吳釗燮表示台灣面對最大的問題是中國不斷增加的軍事、政治、經濟等等的壓力，馬前總統去指責支持我們的人，這讓我感到非常地遺憾。
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