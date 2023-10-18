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馬英九指美議員介入選舉 吳釗燮：政治不畫過邊界

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」。記者曾吉松／攝影
前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」。記者曾吉松／攝影

前總統馬英九美國紐約大學演講，表示部分意圖把台積電當武器，意圖把台灣當戰場，讓台灣變成第二個烏克蘭，完全沒有考慮到台灣人民安危福祉的美國人士，以及以謠言代替事實，甚至介入台灣選舉的國會議員，台灣人都非常不歡迎，美國政府也應對此嚴正表態。其中美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」，他認為馬英九的作為，令人感到遺憾。吳釗燮表示台灣面對最大的問題是中國不斷增加的軍事、政治、經濟等等的壓力，馬前總統去指責支持我們的人，這讓我感到非常地遺憾。

前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」，他認為馬英九的作為，令人感到遺憾。記者曾吉松／攝影
前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，引起軒然大波。對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪引用美國政治人物的說法，「政治不畫過邊界」，他認為馬英九的作為，令人感到遺憾。記者曾吉松／攝影
前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪表示馬前總統去指責支持我們的人，這讓我感到非常地遺憾。記者曾吉松／攝影
前總統馬英九在美國紐約大學演講宣稱，有美國議員介入台灣選舉、還點名美國將台灣「武器化」，對此外交部長吳釗燮上午在立法院受訪表示馬前總統去指責支持我們的人，這讓我感到非常地遺憾。記者曾吉松／攝影

馬英九 吳釗燮 台積電 美國

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