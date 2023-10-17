美國商會演講 賴清德：未來台灣供電狀況會愈來愈穩定

副總統賴清德今天出席「台灣美國商會（AmCham Taiwan）」午餐會，以「台美共好，Stronger Together」為題進行演講。對於能源議題，他表示，「我們會確保產業及民生供電的穩定」，未來台灣供電狀況會愈來愈穩定。

賴清德今天以英文演講，他表示，今天很高興與大家就未來台美關係、國家治理等相關議題，交換寶貴的意見。首先他要感謝AmCham長期以來對台灣的支持。AmCham於1951年在台灣生根，70多年來，見證台灣從威權體制成功邁向民主化，以及台灣的經濟奇蹟。

賴清德提到，根據AmCham在2023年的調查報告，有88%會員預計未來繼續在台灣維持或擴大投資，他要感謝大家對台灣的信心。

談及能源轉型，賴清德指出，淨零轉型是世界的共識，也是台灣的目標。能源政策有三個目標，第一是穩定民生的供電；第二是確保產業供電無虞；第三則是要響應2050淨零轉型的目標，「我們會確保產業及民生供電的穩定。」

賴清德說，在蔡總統執政任內，新建大型機組容量，過去7年核定6座電廠、18部機組，合計1701萬瓩。放眼未來台灣的用電需求，每年約新增100萬瓩，到2030年約新增700萬瓩。而再生能源除外，台灣大型機組預計將增加910萬瓩，未來台灣供電狀況會愈來愈穩定。

賴清德也指出，會持續發展多元綠能，在確保供電穩定的前提之下，推動台灣的淨零轉型，包括「能源轉型更安全」、「企業轉型更有競爭力」、「生活轉型更永續」、「社會轉型更具韌性」等4個轉型。

賴清德提到，要加速台美在能源先進技術的合作，很高興看到能源是台美兩國近年來合作進展最快速的領域，尤其在電動車產業。美國拜登總統在2021年宣布，預計在2030 年前達到減碳至少50%，2050年前實現淨零碳排目標。在此同時，美國有關氫能、儲能等先進能源技術，也是世界領先。相信淨零轉型是兩國共同的目標，未來更是兩國可以加速合作的項目。

談及建立共好的醫療體系，賴清德表示，台灣與美國在醫療衛生領域合作超過20年，合作項目包括新興傳染病防治、登革熱疫苗研發等。在大家的共同努力之下，台灣與美國在2020年也簽訂了「醫衛合作瞭解備忘錄」，擴大各項領域的合作。

賴清德指出，未來在醫療上有幾項目標，第一，要降低國人的不健康年數，打造一個「健康台灣」。第二是加強對癌症的防治，擴大台美在癌症領域上的合作。癌症從1982年開始，已經連續41年是台灣十大死亡原因之首。美國也出現類似的情形，在2021年，癌症是美國國人十大死因的第二名。拜登在2022年已經宣布將重啟「癌症登月計畫（Cancer Moonshot）」，該計畫和全世界7個國家共同進行癌症研究及治療，台灣就是其中之一。

賴清德說，他也已公開宣示，會帶領台灣在2030年的時候，達到癌症死亡病人減少三分之一的目標。具體作法包括包括持續推動癌症的防治計畫，擴大癌症篩檢或基因篩檢；再者是成立百億規模的癌症新藥基金，讓病人能接受先進醫療。

賴清德也提到，未來他會與國際上的夥伴共同合作，將台灣的生醫產業提升為「兆元產業」，讓ICT（資通訊）、醫療服務及生物科技等產業結合在一起。他在2022年時，就參與AmCham與「美國在台協會（AIT）」共同舉辦的「2022台美病患醫療創新論壇」活動，和大家深入討論台灣與美國之間深化醫療合作，很高興看到這幾年來台美在生醫產業加速合作。例如，美國生醫大廠莫德納已經與台灣中央研究院簽訂「合作意向書」。

談及兩岸關係，賴清德強調，他會在蔡總統「四個堅持」基礎下，繼續推動「民主和平四大支柱」。台美關係已經達到史上最好；如同40多年前，AmCham選擇與民主站在一起，這次大家一定能在波瀾壯闊的地緣政治變局中，做出正確選擇。「只要我們團結在一起，台灣一定會更好，世界一定會更好。」 副總統賴清德今天出席「台灣美國商會（AmCham Taiwan）」午餐會。圖／總統府提供 副總統賴清德今天出席「台灣美國商會（AmCham Taiwan）」午餐會。圖／總統府提供 副總統賴清德今天出席「台灣美國商會（AmCham Taiwan）」午餐會。圖／總統府提供

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