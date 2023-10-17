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范雲稱哈佛森遭馬政府打壓 遭羅智強反嗆「不折不扣的台灣民主之恥」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
前總統馬英九遭美國人權基金會執行長哈佛森因踢爆，因批評中國大陸遭馬政府粗暴對待，羅智強還原真相。圖／聯合報系資料照
前總統馬英九遭美國人權基金會執行長哈佛森因踢爆，因批評中國大陸遭馬政府粗暴對待，羅智強還原真相。圖／聯合報系資料照

立法院長游錫堃今接見美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen）等人，立委范雲會後表示，哈佛森在會中分享，因批評中國大陸遭馬政府粗暴對待，痛批馬政府「台灣民主之恥」，遭到馬辦嚴正駁斥，總統府前發言人、大安區立委參選人羅智強指出，哈佛森講的應是2010年一場活動，但當時馬英九行程滿檔，致詞完變離開，完全沒和哈佛森講到話，痛批范雲才是「不折不扣的台灣民主之恥。」

羅智強說，范雲第一版的臉書貼文指「馬總統」要求哈佛森不要批評中國，後又改成「馬政府」要求，證明她即使知道馬總統並沒有說那些話，但還是硬要栽贓造謠，痛批「這才是不折不扣的台灣民主之恥。」

羅智強指出，哈佛森說的演講應該是參加2010年在台舉辦的第六屆「東亞NGO論壇」，當時他擔任總統發言人，馬英九的行程有一定的SOP ，當天因為行程太多，馬於論壇開幕式致詞後即離開，根本沒有與哈佛森交談，「事實上，馬總統很多的公務行程，也都是致詞後就離開，並沒有針對性。」

羅智強說，「東亞NGO論壇」是由台灣民間NGO組織舉辦，馬英九不會管到與會人士的行程安排，但范雲確說哈佛森因不服要求，結果回程被司機放生，飯店行李直接被清出房，這筆帳算在馬英九頭上，痛批「造謠也要一個有點說服力的草稿吧。」

羅智強說，哈佛森2010年8月發表的文章紀錄來台見聞，即使文中偏頗的用一貫的民進黨視角批評馬政府，也未提到他此次說的那些事，「想也知道，若真有其事，當年早就成為民進黨攻擊的材料，還輪得到13年後讓范雲爆料？」

馬英九 哈佛 范雲

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