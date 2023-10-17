黨產會進校園辦研習惹議 民進黨團：人權教育不是壞事

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天說，黨產會是依法設置的機關，按照教育部的國家轉型正義行動綱領，黨產會把人權教育當成活動，不是什麼壞事，相關指控有所誤解。

全教產昨天發布新聞稿，教育部要求各級學校嚴守行政中立，不能動用行政資源支持或反對特定政黨，許多縣市高中職卻收到公函，邀請參加新竹高中與不當黨產處理委員會合辦的「參與式劇場教師工作坊黨國體制與黨產議題及活動後座談」研習活動。

莊瑞雄表示，全教產指控政府違反行政中立，黨產會是行政院依法設置的機關，按照教育部的國家轉型正義行動綱領，對於國民黨的不當黨產，造成政黨不公平的競爭，過去在台灣社會當中，大家都期待要做處理。

莊瑞雄指出，前總統馬英九在2005年擔任國民黨主席，當時他宣示黨產要歸零，甚至在2008年競選總統期間，還說會把黨產清理完畢，前副總統吳敦義在2014年擔任國民黨主席，他也說會光明磊落地處理黨產問題，結果最後都沒有處理，如今聽起來非常諷刺。

莊瑞雄說，國民黨主席朱立倫在2015年上台，當時他說該還的還是要還，後來嘉義市長黃敏惠擔任代理主席，講的何其有氣魄，不合法的黨產，一毛錢也不要，國民黨的黨產涉及不公不義，甚至從人民手上搜刮而來，就連國民黨前立委陳學聖也都這樣說。

莊瑞雄表示，國民黨前主席江啟臣在2020年說過，國民黨的黨產要歸零，對於國民黨不當取得的黨產，黨產會處理到現在，訴訟的還在訴訟，至於功效是如何，可以給社會反思，綜觀國民黨的歷任主席，大家都很有氣魄，但是到最後的結果，他們就是不願意歸還。

莊瑞雄說，黨產就像魔戒一樣，國民黨人像是貪婪的咕嚕，叫他們吐出來不太可能，不當黨產應該歸還給國家，黨產會在校園舉辦活動，把人權教育當成活動，不是什麼壞事，全教產的指控是有所誤解。

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