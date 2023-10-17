馬辦怒責陳建仁：政治品格卑劣 含沙射影嫁禍江東

對於美籍人士來台演說曾遭馬英九政府下封口令，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，行政院長陳建仁明知整件事是移花接木，黑白顛倒，還用含沙射影的方式，要嫁禍江東，真是不折不扣的政客。

美國人權基金會執行長哈佛森指出，過去來台時，曾被馬政府下封口令，要求他演講時切勿批評中共。陳建仁今天要前總統馬英九能夠多聽聽哈佛森的感受，和他做最好的說明。

蕭旭岑表示，哈佛森根本沒有說是馬英九下令，就連外交部也找不出是否真有此一官員，網路上可搜尋當年哈佛森來台他個人的紀錄，也完全沒有提到此事，究竟是記憶有誤，還是心懷偏見，陳建仁在不清不楚的情況下，發動攻擊，政治品格卑劣，可見一斑。

外交部發言人劉永健說，外交部有注意到哈佛森相關發言，對於訪賓的個人言論以及解讀，外交部不便代為回答，也無任何評論。

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