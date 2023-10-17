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綠委點名「館長說屋頂光電板貪污」陳建仁：當然很生氣

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）、經濟部長王美花（右）今前往立法院備詢。記者曾學仁／攝影。
行政院長陳建仁（左）、經濟部長王美花（右）今前往立法院備詢。記者曾學仁／攝影。

對於遭到外界指控民進黨政府涉貪，行政院長陳建仁上午說，他很生氣。

民進黨立委邱議瑩在立法院院會質詢陳建仁，國民黨立委、網紅、女學生都說民進黨貪污，卻未舉出具體事證。網紅「館長」陳之漢曾說，再生能源發展條例屋頂設置光電是貪污，對於這些指控，陳建仁生不生氣。陳建仁表示，他當然很生氣。

邱議瑩說，內政部前部長李鴻源指控口罩國家隊收回扣，也沒提出證據。經濟部長王美花表示，針對李鴻源評論口罩事件，口罩廠商都非常氣憤，會請產發署研議提告的可適性。陳建仁說，若有污衊事實，應該勇敢提告。

邱議瑩表示，在農地尋找種電的地方，是錯誤的方向，應效法德國發展，在高速公路隔音版上蓋頂棚式太陽能板，但交通部至今未做。

交通部長王國材說，高速公路加裝太陽能板有研擬過，因有安全課題，必須從長計議，休息站已有10個在施工加裝太陽能板，停車場也適合，會研擬怎麼做。

陳建仁 口罩 邱議瑩

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