影／誰卡中捷藍線？國民黨立委指張廖萬堅25年無作為

國民黨立法院黨團今天集結三位台中市立委，一同指控民進黨就是阻擋台中捷運藍線開發的元兇，國民黨台中市立委參選人廖偉翔批評，民進黨台中市立委林靜儀跟張廖萬堅針對中捷藍線質詢次數是0，卻喊出要釐清爭議，尤其張廖萬堅在1998年路線規畫時就擔任立委，25年來也沒「釐清」什麼爭議。

國民黨台中市立委參選人林家興指出，胡志強、盧秀燕版本路線較優，且無需大幅徵收土地，成本較低。 國民黨台中市立委參選人林家興指出，胡志強、盧秀燕版本路線較優，且無需大幅徵收土地，成本較低。記者曾原信／攝影 國民黨台中市立委參選人廖偉翔（圖）批評，民進黨台中市立委林靜儀跟張廖萬堅針對中捷藍線質詢次數是0，卻喊出要釐清爭議。記者曾原信／攝影

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