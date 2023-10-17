影／誰卡中捷藍線？國民黨立委指張廖萬堅25年無作為
國民黨立法院黨團今天集結三位台中市立委，一同指控民進黨就是阻擋台中捷運藍線開發的元兇，國民黨台中市立委參選人廖偉翔批評，民進黨台中市立委林靜儀跟張廖萬堅針對中捷藍線質詢次數是0，卻喊出要釐清爭議，尤其張廖萬堅在1998年路線規畫時就擔任立委，25年來也沒「釐清」什麼爭議。
國民黨台中市立委參選人林家興指出，胡志強、盧秀燕版本路線較優，且無需大幅徵收土地，成本較低。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言