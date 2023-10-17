黨產會入校園辦研習 曾銘宗：要求教育部即刻停止

全國教育產業總工會宣稱，部分高中接到國立新竹高中與不當黨產處理委員會合辦的「參與式劇場教師工作坊黨國體制與黨產議題及活動後座談」研習公文，恐違反行政中立。國民黨立委曾銘宗今天要求教育部，即刻停止黨產會在各級學校辦理相關的研習會，強烈譴責，選舉到了，利用機會動員教育系統。

曾銘宗表示，教育部應即刻停止黨產會在各級學校辦理相關的研習會，黨產會意識形態非常濃厚，是不是選舉到了，利用機會到學校辦理相關講習，藉機動員教育系統，國民黨團嚴厲要求教育部停止辦理相關研習的活動。

曾銘宗說，黨產會有這項業務嗎？還要到學校去辦理相關的研習會， 黨產會在做不當的研習會，國民黨立法院黨團也對黨產會的不當作為，給以最強烈譴責，要求行政院長陳建仁講清楚，此事已涉及教育部、黨產會。

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