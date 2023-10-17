馬政府不讓來台國際人權人士批中？陳建仁要馬英九說明

立法院長游錫堃昨天接見美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen），哈佛森指出，過去來台時，曾被馬政府下封口令，要求他演講時切勿批評中共。行政院長陳建仁上午表示，針對相關誤解，希望前總統馬英九能夠多聽聽哈佛森的感受，和他做最好的說明。

陳建仁說，台灣是一個自由民主的國家，一向保障每一個人的言論自由，歡迎理念相同的國際人士來到台灣，而且也確保每一個人在台灣的言論自由。

陳建仁表示，至於相關的誤解，他希望馬英九能夠多聽聽哈佛森的感受，跟他做最好的說明，這樣才能夠彰顯台灣是一個言論自由的國家。所有的誤會都需要從更好的說明來開始，確保台灣是一個自由、民主、言論自由的國家。

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