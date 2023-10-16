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台中捷運爭議 林靜儀：設站點原因得不到解答

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委林靜儀。本報資料照片
民進黨立委林靜儀。本報資料照片

台中捷運藍線再成選戰焦點。民進黨總統參選人賴清德前天在台中造勢時說，市長盧秀燕將中捷藍線改到「有力人士」住家附近，國民黨總統參選人侯友宜反嗆「卡藍線的就是民進黨」。民進黨立委林靜儀今天表示，捷運設站點位置的原因卻始終得不到解答，只看到台中市副議長顏莉敏發文指出設站位置，市政府馬上就跟進宣布，但為何站是規畫在那裡？

林靜儀今天在民進黨記者會表示，台中捷運在前市長林佳龍執政時，就已經把藍線規畫得差不多了，甚至更早之前的前市長胡志強就已經規畫了。捷運藍線所影響到的區域包含立委張廖萬堅委員、蔡其昌及她自己的選區，大家都一致要求行政院支持台中捷運藍線興建，即使過去五年捷運的預算暴增633億元，從本來不到1000億元到1600億元，所有選區的立委們依然堅持希望讓捷運趕快啟動興建。

林靜儀指出，但捷運設站點位置的原因卻始終得不到解答，只看到顏莉敏發文指出設站位置，市政府馬上就跟進宣布，但為何站是規畫在那裡？到現在依然無法得到市政府提出的相關交通專家的評估。

林靜儀說，一再向行政院調資料，也看到行政院跟台中市政府往返，希望促進台中捷運的興建，但是捷運藍線絕對不是侯友宜一句話「如果我當選就蓋」，但若這個捷運站設點不對，不符合地方需求，甚至可能跟其他排水、鐵路交通的衝突，都不用處理嗎？「我們都希望台中市政府能提出完整、專業、兼顧未來長遠發展的捷運規畫，我們絕對會支持。」

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