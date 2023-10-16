【專家之眼】也配當公務員？以房養老創新高是好事嗎

以房養老是一種銀行的營利行為，雖然是你情我願，但不利於老人，並非政府該推出的養老之道。根據金管會的最新統計，今年前三季以房養老核貸額度增加48億元，改寫歷年同期新高紀錄。那麼，創下歷年同期核貸額度新高的以房養老業務，這個新高，是好事還是壞事呢？又意味著什麼呢？

以房養老，源自美國。事實上，凡實施該政策的國家，成效都很差，能不碰就不碰（目前以房養老的貸款利率已經飆上4％，請看作者的另一篇文章：為何以房養老早該廢除了），這就是為什麼連在美國，這麼一個沒有傳統包袱、可能不怎麼在乎是否把房子留給子女的國家，它的逆向抵押貸款的比例也只占傳統房貸市場的1%，這當中當然是有原因的。

因為以房養老能不碰就不碰。因此，申辦以房養老的，應該說，基本上都是不得已的，當然也有一種可能，那就是沒有想清楚，以為以房養老多好多好。

藉由一個數字，我們就可以輕易看出，「改寫歷史新高」意味著什麼。根據全美逆向房貸業者協會 (The National Reverse Mortgage Lenders Association, NRMLA)的統計，美國以房養老的核貸件數，最高峰是在2009年，這一年申辦以房養老共有11萬4692件，2008年則是11萬2154件，2007年則是10萬7558件，而2006年才只有7萬6351件，注意到這當中的變化了嗎？

為什麼一年之差會有如此明顯的差距？因為2006年時，景氣還可以，「被迫」以房養老的人數少，2007年次貸危機爆發，「被迫」的人數快速增加（一下子從7萬增加到10萬），2008年金融海嘯爆發，更多人需要以房養老，2009年是最高點，因為金融海嘯的標誌性事件-雷曼兄弟公司倒閉，發生在9月15日，而非2008年的年初，因為遞延效應，所以高點是在2009年。2010年，「被迫」以房養老的件數回到7萬9106件，與前一年相較，已經大幅回落，這意味著，「至暗時刻」已經過去。

從美國的例子得證，當「以房養老」件數越多，核貸金額越高，就意味著景氣越不好，所以，人們被迫拿自己的房子去抵押來換取「養老金」。同樣地，台灣的「以房養老」件數增加，也不是好事，而是壞事，「創歷史新高」意味著此時台灣的景氣差（證據是去年經濟增長還有2.35%，國際貨幣基金（IMF）預估今年只剩下0.8%），更多老年人的積蓄不夠用了。然而政府竟然沾沾自喜以房養老「創歷史新高」，他們的腦子是燒壞了還是太邪惡了？

以房養老主要是公股銀行承做，民營銀行成交的很少。對此，金管會銀行局的解釋是：「因公股行庫承辦以房養老比較早踏出來，學習曲線已經拉出來了，很早訂出面對高齡客群的機制」。事實上，「以房養老」之所以幾乎全是公股銀行承做，主要原因是：這是政策性業務，一定要推動，不管代價，而非什麼學習曲線或是比較早踏出來。

銀行局接著說，「民營銀行業務零成長」主要有兩大主因，一、這些銀行的高齡客戶，習慣把不動產留給子女，因此不願「拿房子換養老金」，二，高齡戶也不想處理房子，希望維持安養生活狀態。事實上，銀行局這裡所說的原因，公股銀行一樣要面對，而非只有民營銀行。民營銀行之所以在這一塊「表現太差」，實際原因是無利可圖，自然承做意願低，這就是以房養老基本上都是公股銀行承做的根本原因。

由上可證，現在的一些政府官員，要嘛無能，只會制定錯誤的政策，要嘛只會帶風向，洗腦人民，您說，他們對得起公務員這塊招牌嗎？

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