中選會擬抗告北高行裁定准監所投票 藍委批：擺爛

台北高等行政法院裁定，桃園市選舉委員會在台北監獄內設投票所，讓受刑人可以行使投票權，中選會擬提抗告。國民黨立委李貴敏說，投票權是人民基本權利，不允許不在籍投票，是剝奪人民投票權，規則調整應一步到位。

李貴敏表示，不論中選會擺爛的心態可議，說穿了，憲法保障人民投票權，不只受刑人，包括軍警消、學生、海外僑胞等群體的不在籍投票，早該一步到位。

李貴敏指出，投票權是憲法保障人民的基本權利，不允許不在籍投票，就是剝奪人民投票權。不只受刑人，像是軍警消、學生等，也可能因為執勤或是準備考試，導致無法回鄉投票，遊戲規則早該一併調整，並應一次到位。

李貴敏說，民進黨並不在意是否遵守憲法規定，只在乎如何確保執政權，是不負責任的政黨。在民進黨政府手持所有執政優勢情況下，現在唯一能解決的方法，只剩下政黨輪替，讓所有東西回歸憲政體制，撥亂反正。否則推動不在籍投票，大概也是無解

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