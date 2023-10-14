中選會擬抗告北高行裁定准監所投票 藍委批：擺爛
台北高等行政法院裁定，桃園市選舉委員會在台北監獄內設投票所，讓受刑人可以行使投票權，中選會擬提抗告。國民黨立委李貴敏說，投票權是人民基本權利，不允許不在籍投票，是剝奪人民投票權，規則調整應一步到位。
李貴敏表示，不論中選會擺爛的心態可議，說穿了，憲法保障人民投票權，不只受刑人，包括軍警消、學生、海外僑胞等群體的不在籍投票，早該一步到位。
李貴敏指出，投票權是憲法保障人民的基本權利，不允許不在籍投票，就是剝奪人民投票權。不只受刑人，像是軍警消、學生等，也可能因為執勤或是準備考試，導致無法回鄉投票，遊戲規則早該一併調整，並應一次到位。
李貴敏說，民進黨並不在意是否遵守憲法規定，只在乎如何確保執政權，是不負責任的政黨。在民進黨政府手持所有執政優勢情況下，現在唯一能解決的方法，只剩下政黨輪替，讓所有東西回歸憲政體制，撥亂反正。否則推動不在籍投票，大概也是無解
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言