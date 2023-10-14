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為北流1.9億墊付款告文化部？蔣萬安：必要的時候...

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／報系資料照。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安。圖／報系資料照。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上任後面對台北流行音樂中心1.9億墊付款爭議，11日在拜會議會國民黨團時，文化局長蔡詩萍表示會持續追討文化部，若文化部不給錢，則會採取法律途徑。民進黨台北市議員林延鳳上午指出，蔣市府應檢討柯前市府相關行政流程違失並咎責，勿隨國民黨起舞貫徹不打「柯」並抹黑中央。

蔣萬安上午出席台北重陽節系列活動時受訪，對於是否會提告文化部？蔣萬安說，必要的時候，都希望透過各種方式來爭取溝通，為市民朋友爭取應該有的權益。

對於議員說北市府配合藍、不打柯，反而來打中央？蔣萬安說，他一向就是面對問題解決問題，所以前市府留下的1.9億的調解款爭議，就積極來解決，除了跟中央溝通，也跟廠商積極協調爭取同意，先暫不支應利息，用墊付款的方式，只要議會通過，他們也同意，市府就先行支應，這個部分會持續來努力。

林延鳳指出，蔡詩萍日前突稱要對文化部採取「法律途徑」，令她十分錯愕，不知道是因為其到了國民黨「同溫層」場合才大吐真言，還是被國民黨硬逼著講違心之論。但無論如何，這種形同為「罪魁禍首」柯文哲開脫的言論，既昧於事實，更是陷中央於不義。

她強調，文化部已經講得很清楚，柯市府在行政院核定增列15億元預算前，就在未經核定的情況下擅自發包施作，又於風光開幕後，提出工程爭議款1.9億元，要求該部支應，未依當時委託北市府代辦之協議書「以核定預算為限」規定，妥適控管工程費用上限，以致釀成「爛攤」

蔣萬安表示，北流其實是文化部委託台北市政府代辦，北市府是代辦機關，前市府留下1.9億的調解金調解款的爭議，新市府團隊上任之後積極面對問題，包括不斷的跟文化部溝通，以及跟廠商來協調，避免利息一直不斷的增加，後來也跟廠商達成了共識，同意用墊付款的方式來先行支應。

蔣萬安指出，這個墊付款案已經送到議會，希望在議會可以通過，避免每個月利息不斷的增加，接下來我們會持續的跟中央文化部來溝通，積極的爭取，那另一方面，也會持續的站在市民的立場，看緊荷包。

文化部 蔣萬安 台北流行音樂中心 蔡詩萍 柯文哲

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