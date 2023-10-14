被綠議員罵「護航的花瓶」 戴湘儀發文要陳乃瑜道歉

新北市議會第一審查會昨天專案報告城市外交，發言過程中，民進黨議員陳乃瑜嗆國民黨議員戴湘儀「你就是護航的花瓶」，引發軒然大波。戴湘儀在臉書發文，希望陳乃瑜為自己的言論向女性道歉。

戴湘儀表示，她的心情很沉重，沒想到曾經是同業、現在是同事的民進黨議員陳乃瑜，會在議會殿堂上，直接用「花瓶」辱罵自己。

戴湘儀說明，新北市議會第一審查會昨天進行城市外交相關專案報告，在議會發言的過程中，國民兩黨議員發表各自立場和意見，但陳乃瑜卻口出惡言，甚至人身攻擊。民意代表的首要職責是監督市府、審查預算，但行政立法之間的互動關係，有一定界線，市府有一定的行政裁量權，議會監督是天職，但不該干預過度，甚至造成市政延宕。

戴湘儀表示，民進黨總統參選人賴清德上個月才說，他會提升女性的政策參與機會與勞動價值，讓每名女性自由、尊嚴追求夢想，民進黨也長期自詡為女權發聲、是性平的捍衛者，陳乃瑜不會不知道身為女性，在政治路上可能遭遇的物化與歧視。

戴湘儀說，她不會被打倒，她可以被批評，但全國女性都不應該受到這樣的歧視。最後，希望陳乃瑜可以為自己的言論向女性道歉，而身為民進黨主席的賴清德，也應該對從政黨員的不當言論表態。

商品推薦