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蔡總統接見 美駐聯合國前大使克拉芙特：台灣將會獲勝

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見第7屆「玉山論壇」訪賓。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見第7屆「玉山論壇」訪賓。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見第7屆「玉山論壇」訪賓。蔡總統表示，台灣會持續努力維護區域和平及穩定；也會更積極參與國際事務，深化與各國夥伴關係，期待與更多理念相近的國家合作，共同為世界和平、穩定及繁榮貢獻心力。美國前駐聯合國大使克拉芙特表示，專制、獨裁者及恐怖分子將會失敗，「自由將會獲勝，台灣將會獲勝」。

蔡總統說，她曾和克拉芙特（Kelly Craft）視訊會談，也曾在出訪過境美國期間，和美國太平洋論壇榮譽主席柯薩（Ralph A. Cossa）博士一起參加座談，今天很高興能夠再次見面，也期待與在座所有貴賓進一步交流。

蔡總統提到，過去，克拉芙特曾帶著「台灣黑熊玩偶」現身聯合國總部，並錄影鼓勵台灣學生堅定民主信念。這次玉山論壇，克拉芙特也再次表達對印太區域和平，以及國際秩序的重視。過去這幾年，有愈來愈多國家公開表達對台海和平的重視。台灣會持續努力，維護區域和平及穩定，也會更積極參與國際事務，深化與各國夥伴關係。

克拉芙特致詞時表示，她很榮幸造訪台灣，歡慶國慶，並參與2023玉山論壇。這幾年對全世界和台灣來說，都充滿挑戰，但蔡總統和台灣人民還是勇敢面對。台灣是疫情期間照顧人民的典範，為世界樹立了榜樣，證明創新、聰明且慷慨的人民，如何為解決與其規模不成比例的全球性問題做出貢獻。

克拉芙特指出，在來自中國的壓力及威脅日益增大之際，蔡總統領導台灣對抗壓力及威脅，展現維護現狀的承諾不會動搖。台灣不尋求衝突、改變，台灣追求和平與繁榮。對現狀、對繁榮及和平的唯一威脅是來自北京。台灣在蔡總統的領導下克服威脅、維護和平並促進所有人的繁榮，蔡總統的卓越成就、奉獻精神及正直，可謂所有尋求維護自由人們的明燈。

克拉芙特說，她今天作為一名美國公民在此發聲，傳遞訊息所帶來的能量與她作為常駐聯合國代表時相較，沒有減少。她相信，美國人民會持續與台灣站在一起。當俄羅斯入侵烏克蘭時，美國幫助烏克蘭；哈瑪斯進行恐怖攻擊後，美國也第一時間幫助以色列。儘管美國國會對此有不同聲音，她相信，美國人民仍將與這兩國的人民站在一起，因為這是對的事情，而美國會持續做正確的事。

克拉芙特說，美國將和烏克蘭與以色列站在一起，因為對一個自由國家的人民攻擊，就是對所有自由國家的人民攻擊。美國不會放棄夥伴及盟友，因為放棄其中一個就等於放棄全部。美國人民心裡都明白這一點，她非常有信心，就像美國幫助烏克蘭、以色列，美國也將和台灣站在一起。

克拉芙特強調，自由是世界上最強大的力量，專制、獨裁者及恐怖分子將會失敗，「自由將會獲勝，台灣將會獲勝」。

玉山論壇 美國 蔡英文

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