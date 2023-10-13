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張嘉郡批綠網軍治國 綠委反嗆打人喊救人

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委許智傑。本報資料照片
民進黨立委許智傑。本報資料照片

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘自導自演恐嚇案，遭檢警收押，傳出背後涉及雲林張家網軍系統，國民黨前立委張嘉郡今天批評民進黨網軍治國，民進黨立法院黨團說，張嘉郡為了爭取國民黨不分區立委提名，拿機關槍亂掃射，希望檢調單位盡快釐清， Lin bay好油跟國民黨許姓黨工領誰的錢，就可以知道是收誰的錢辦事，盡快恢復社會正常秩序。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳指出，過去一段時間，看到Lin bay好油跟國民黨許姓黨工編織網軍一直散布假訊息，尤其是跟農業相關，像是進口蛋跟過去農業進口相關政策，現在被爆出自導自演後，無法圓謊，其實只要問Lin bay好油跟許姓黨工是領誰的錢、收誰標案，拿錢辦事、擾亂社會秩序的是誰？

劉世芳說，張嘉郡為了爭取國民黨不分區立委提名，拿機關槍亂掃射，所言都是酸言酸語，希望檢調趕快釐清，讓大家恢復正常社會安定。

民進黨立委許智傑表示，國民黨打人喊救人，LinBay好油已經承認是自導自演，就是標準的國民黨的假訊息和作假的網軍，怎麼還敢指控民進黨是編劇呢？請國民黨誠實以對，不要再用網軍造假影響社會。

國民黨 好油 民進黨

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