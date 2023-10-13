政院未開食安會報？陳建仁：不實指控 都是如期召開

國民黨團立委質疑行政院至今僅舉行兩次食安會報，陳建仁今天表示，行政院食安會報依法每三個月舉行一次，他上任後已經舉行過兩次，3月與7月，最近的一次也會在這個月舉行，食安會報他都是如期舉行，這都是錯誤的說法、不實的指控。

針對國民黨立委質疑冷凍蛋液違反採購法，工程會表示，依採購法規定，法人以其自有資金辦理採購，不適用採購法。陳建仁說，農業部以及工程會已就冷凍蛋液提出相關說明，都是依法辦理，政府會把雞蛋進口做到更精進、更完善，讓國人吃得到，買得到，有更安全的雞蛋可以使用。

針對豬肉標示問題，陳建仁說，是衛福部食藥署主動稽查相關資料，發現有標示不符廠商，發動中央和地方聯合稽查，針對不肖廠商給予重罰，政府會來加強食安問題，台灣目前沒有萊豬，沒有檢出萊克多巴胺，會更精進豬肉進口的工作。

【中央社／台北13日電】

針對近期食安事件，在野黨質疑行政院到現在還沒有召開食安會報。行政院長陳建仁今天受訪說，上任行政院長後，已召開2次，最近一次會在這個月舉行，都是如期召開，在野黨相關說法是不實指控。

陳建仁今天受邀赴立法院施政報告並備質詢，會前接受媒體聯訪，對於在野黨立委批評政府針對近期多起食安事件，行政院到現在卻還沒有召開食品安全會報，作上述表示。

陳建仁說，行政院食安會報依法是每3個月召開一次，而他上任行政院長後，已召開過2次，最近一次會在這個月舉行；換句話說，食安會報都是如期來召開，在野黨相關說法都是錯誤的說法、不實指控。

媒體詢問，立委質疑進口冷凍液蛋未公開招標，違反政府採購法。陳建仁說，雞蛋進口問題，他已在立法院做過專案報告及提出精進作為，農業部跟行政院公共工程委員會12日也就冷凍液蛋進口部分，提出相關說明，都是依法辦理。

陳建仁表示，政府會把雞蛋進口這件事，做到更精進、更完善，讓民眾都能得到充裕的雞蛋供應，且有合理蛋價，讓民眾都能看的到、買的到，以及能夠有安全的雞蛋食用。

此外，美豬「洗產地」爭議未歇，衛生福利部長薛瑞元說，標示不實不代表安全有問題。

陳建仁表示，這次豬肉標示不實的問題，就是由衛福部主動稽查相關資料後，發現有標示不符的廠商，因此發動中央與地方聯合稽查，少數不肖廠商也給予重罰。

陳建仁強調，政府一定會加強食安問題，台灣到目前並沒有萊豬，而且2萬多件檢查結果，都沒有檢出有萊克多巴胺的存在，民眾可以安心食用，政府未來會繼續精進豬肉進口工作，當國產豬肉不足，都有充裕供應。

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