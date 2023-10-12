政院通過紓困振興特別決算送監察院 將舉債8032億元

行政院院會上午通過主計總處提報中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算，依決算法等相關規定函送監察院。主計總處表示，歲入與歲出相抵，差短8332億元，以舉借債務8032億元及移用以前年度歲計賸餘300億元彌平。

特別預算執行期間為民國109年1月15日至112年6月30日，主計總處會計決算處副處長施欣蘋表示，原預算600億，第一次預算追加1500億，第二次預算追加2099億元，第三次追加預算1595億元，第四次追加預算1599億元。編列歲出預算數8393億元，以舉借債務8093億元及移用以前年度歲計賸餘300億元因應。

對於疫苗採購決算數字，主計總處副主計長陳慧娟表示，總決算主要是分計畫別、機關別和政事別，對於個別部會執行情形，疫苗的部分衛福部的資訊都有公開上網，肺炎疫苗在的部分，特別預算編340億，已經執行完畢。

主計總處指出，歲入決算數19億元，較預算數增加19億元，主要因衛福部依法對民眾入住集中檢疫所徵收費用，及繳回防疫物資代收款等收入；歲出決算數8351億元，較預算數8393億元節餘42億元，主要因農業部、衛福部及勞動部辦理嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興等計畫經費節餘所致。

歲出決算8351億的部分，以機關別來分，包括經濟部3327億元、衛福部2418億元、交通部885億元、勞動部801億元、農業部451億元，以及其他部會469億元。計畫別的部分則是防治2280億元、振興2126億元、紓困3945億元。 行政院會會後記者會。記者劉宛琳／攝影

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