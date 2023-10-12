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玉山論壇 賴清德：印太地區和平穩定 世界也會和平繁榮
副總統賴清德今天說，印太地區是21世紀地緣政治最重要的地域之一，印太地區和平穩定，世界也會和平繁榮，台灣推展新南向政策，扮演良善力量，將持續與理念相近夥伴努力合作，迎向具備韌性實力的亞洲。
賴清德上午出席玉山論壇亞洲前瞻圓桌對話，他表示，後疫情時代，世界各國面臨許多挑戰，其中印太地區成為21世紀地緣政治最重要的地域之一，不僅為世界貢獻龐大經濟動能，也是世界局勢和平穩定的關鍵，印太地區和平穩定，世界也會和平繁榮。
賴清德說，新南向政策推展以來，台灣一直扮演良善力量，持續與理念相近夥伴，在共享民主、和平、安全、繁榮基礎上深化合作，透過對話展現多邊意見交流，在蔡英文總統領導下，台灣已經展現台灣幫助亞洲，亞洲幫助台灣的精神。
賴清德指出，台灣對新南向國家貿易總額持續增長，屢創新高，彼此不僅經貿關係密切，也為區域穩定做出貢獻；面對威權主義不斷擴張，期待各界與台灣共同努力，攜手前行，積極展現以民主為規則的立場，攜手迎向具備韌性、堅實實力的亞洲。
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