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接見日本眾議員訪團 蔡總統：一起為區域和平貢獻心力

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見日本自民黨政調會長暨「日華懇」幹事長萩生田光一眾議員訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見日本自民黨政調會長暨「日華懇」幹事長萩生田光一眾議員訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見日本自民黨政調會長暨「日華懇」幹事長萩生田光一眾議員訪問團。她指出，面對威權主義擴張、疫後經濟復甦及淨零轉型等全球挑戰，期盼台灣和日本持續做彼此堅實的夥伴，一起為區域的和平及繁榮貢獻心力。

蔡總統致詞時表示，歡迎會長萩生田光一，自去年12月後再次率團來訪。她很高興再次見到松本洋平、鈴木馨祐及山下貴司眾議員，也非常歡迎吉田真次眾議員在今年當選後首次訪問台灣。

蔡總統說，在訪團眾議員和日本政府的支持之下，這幾年來，日本除了提供台灣疫苗，共同對抗疫情挑戰，也多次呼籲國際社會關注台海的和平穩定，她要特別表達感謝之意。面對威權主義擴張、疫後經濟復甦以及淨零轉型等全球挑戰，希望台灣和日本持續做彼此堅實的夥伴，一起為區域的和平及繁榮貢獻心力。

萩生田光一致詞時表示，繼去年12月來訪，此次又有機會率領多位國會議員同僚來台訪問，他首先要對蔡總統特別接見表達感謝之意。他指出，松本洋平與鈴木馨祐都曾擔任自民黨青年局局長職務，是與台灣交流的重要窗口。另外，擔任自民黨政調會副會長的山下貴司，擔任過法務大臣，也是日本檢察官出身。

萩生田光一說，日本前首相安倍不幸離世，許多台灣人民同感悲傷。繼承安倍選區並第一次當選的就是在座的吉田真次。今年的雙十國慶和去年一樣盛大，去年台灣邀請京都橘高校來台表演，今年則有東京農業大學第二高等學校吹奏樂部。在台灣的重要慶典上，都有來自最重要的鄰居—日本團體的表演，他感到非常榮幸。

萩生田光一說，昨天下午他造訪與他的故鄉八王子市有深厚友誼及姐妹市關係的高雄市，並向安倍銅像獻花致意，他深刻感受到台灣人民至今仍然非常感念安倍。

萩生田光一提到，今天早上他也前往高雄義守大學，就台日關係進行專題演講。會後義守大學的學生們都非常熱烈地提問，並對日本高度關心，讓他感到非常驚訝，也期盼未來能協助推動台日兩國年輕人的交流。他知道，台灣目前積極推動日本的年輕世代到台灣觀光旅遊，這是很好的計畫，也希望計畫能成功。

萩生田光一表示，台日共享普世價值，經濟的合作關係緊密，人員互訪頻繁，台灣對日本是非常重要的友人，自民黨也會積極推動兩國之間的交流與合作，更上層樓發展。

日本 議員 自民黨 蔡英文 台日關係

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