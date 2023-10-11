立院審中選會委員提名 同意保障受刑人投票權

立法院內政委員會今天審查行政院函送中選會委員提名名單，民進黨立委莊瑞雄就保障受刑人投票權利，是否能在監所內設立投開票所，質詢中選會委員被提名人，被提名人一致同意，但仍有相關問題需克服。

中選會現任委員，包括東吳大學政治系特聘教授黃秀端、高雄大學校長兼財經法律系教授陳月端、成功大學政治系副教授蒙志成，內政部政務次長吳容輝及政治大學選研中心主任游清鑫，遞補行政院顧問邱昌嶽、政治大學政治系副教授林超琦遺缺，這屆任期至今年11月3日。下屆任期自今年11月4日至民國116年11月3日止。

莊瑞雄表示，受刑人行使投票權，為此是否能在監所設立投開票所。黃秀端說，她支持監所設立投開票所，現在有很多問題待解決，例如在監所行使投票權時，是否能不受到任何壓力，或是擁有充分資訊投票，有很多問題要克服，但這本來就是受刑人的投票權，該被保障。陳月端認為，受刑人年滿20歲，且在籍，有其參政權，相關修法只要有共識，都接受。

蒙志成說，沒有被褫奪公權，本就要保障投票權，討論的問題，都是執行問題，例如有秘密投票的問題，如果是受監護人，旁邊要有人。投開票所是當天投票開票，是投票人要看開票，這是受刑人身分造成執行上的複雜。

吳容輝表示，他同意，這是不在籍投票的一種，透過修法當然可以，但還是要有配套，可能是透明度要先解決，這些受刑人去投票，可能要戴手銬腳鐐．尊嚴面要考量。游清鑫認為，到時需要內政委員會跟立法院一起配合。

莊瑞雄說，憲法法庭判決原住民身分法第2條違憲，西拉雅族正名成功，約有98萬人變原住民，山地原住民、平地原住民人數為58萬人，有6席原民立委，平埔族也說自己是原住民，請問立委席次怎麼辦，選制怎麼規畫。

吳容輝指出，平埔族到底有多少人，受理登記才知道大概多少，這議題要跟原民會溝通，憲法增修條文已經訂死，山地原住民跟平地原住民，就是各三席立委，立委席次部分短時間很難，原住民身分法還沒有修。

時代力量陳椒華質疑疫情期間，確診者無法出門投票是否違憲。黃秀端表示，中選會當時沒有讓確診者投票，是根據衛福部意見，根據傳染病防治法，這些人不能出來，因不知道這些人出來投票，會造成什麼後果，沒有真正違憲，不是因為中選會不讓確診者外出投票，是根據當時的傳染病防治法限制移動，如果真的有辦法做到配套，希望看到每個人都能行使投票權。 中選會委員被提名人包括東吳大學政治系特聘教授黃秀端（右一）、高雄大學校長兼財經法律系教授陳月端（右二）、成功大學政治系副教授蒙志成（中），內政部政務次長吳容輝（左二）及政治大學選研中心主任游清鑫（左一）。記者屈彥辰／攝影

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