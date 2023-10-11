潛艦國造洩密疑雲 民進黨團再控馬文君2點說謊

民進黨立法院黨團今天記者會質疑國民黨立委馬文君說謊，包括馬文君曾稱她沒有拒簽國防保密協定，實情是2019年3月28日立法院外交國防委員會機密報告，馬未簽署保密切結書；馬文君明明知道潛艦協力廠商GL公司，卻刻意將這家公司與倫敦GL菸草公司混淆。

民進黨立委王定宇說，馬文君稱有配合簽切結書，他認為不可思議。王定宇還原2019年3月28日的機密會議，委員會開會前，先交手機，進入委員會後，潛艦小組保防人員請大家簽切結書，他沒有看到任何人遲疑。

王定宇表示，當年這場機密會議，他擔任會議主席，要進入議程前，潛艦小組人員報告說，有一位立委沒有簽，立法院職權行使法沒規定不簽切結書不能開會，但他當場要求註明是哪位立委沒有簽切結書。14位外交國防委員立委都有簽，就是馬文君沒有簽，請問馬為何要說謊？

王定宇說，馬文君稱GL是倫敦的菸酒商，但這家直布羅陀的GL公司，從2013年就從事技術協助潛艦規畫等，馬文君參加機密專案報告，也提出質詢，明明知道GL公司，為什麼要拋出這樣的煙霧彈，這樣的不誠實，到底在掩護什麼？

民進黨團書記長莊瑞雄說，馬文君身為國會議員，在外交國防委員會機密會議頻頻抄錄，離場跑到茶水間打電話，這種行為很鬼祟，他很為南投鄉親抱屈，誠實是最好的對策，司法單位也要啟動調查，才有辦法確保國安。

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