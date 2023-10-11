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玉山論壇蔡英文：台海和平對國際社會安全來說不可或缺

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
蔡英文總統上午出席「2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話開幕式」致詞。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統上午出席「2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話開幕式」致詞。記者蘇健忠／攝影

2023年玉山論壇今天在台北舉行，蔡英文總統表示，近期包括G7峰會、美日韓峰會和歐洲議會等，各國都強調台海的和平穩定，對於國際社會安全來說是不可或缺的，現面對氣候變遷、恐怖攻擊及全球供應鏈重組等許多威脅，台灣是可信賴的夥伴，會透過加強區域合作關係與國際社會參與，一起確保印太地區和平繁榮與自由開放。

美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）說，擔任駐聯合國大使期間，國家的完整是國際秩序的根源，台灣的完整跟國際秩序息息相關，尊重國際秩序的人，有責任要給予台灣支持與保證。

克拉芙特表示，她保證美國支持台灣的承諾是堅定的，她很驕傲在任期間盡力協助台北，看到拜登政府持續這樣的承諾，包括以色列遭攻擊、俄羅斯入侵烏克蘭等國際上的不確定性與挑戰，都跟台灣命運息息相關。

玉山論壇今年主題為亞洲創新與進步對話 ，主辦單位台灣亞洲交流基金會邀請諾魯總統昆洛斯（H.E. Russ Joseph Kun）、美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murry）及澳洲前總理、眾議員莫里森（Scott Morrison）等各國政要專家與會討論。

蔡總統說，台灣要加強區域合作關係，新南向政策及台亞會成為政策成果重要平台，台灣跟東南亞國家在貿易總額、投資、出口等都大幅增長，觀光、文化教育也持續成長，未來也會深化交流。

蔡總統表示，台灣不僅與夥伴合作，成為國際社會參與良善有力的力量，在科技生產等全球供應鏈，也有不可或缺地位，非常感謝來自世界各地支持台灣聲音，未來希望能擁有更兼容性的發展，會跟新南向政策夥伴攜手前行，確保印太地區和平。

莫里森說，台灣的未來，對於全球和平與安全至關重要，台灣在具挑戰性環境中，付出非常大努力預防衝突，確保台灣人民自主權，維持台海和平的現狀，也是澳洲政府的政策核心，他的前任和後繼者都如此，他也以台灣發展民主自由，認可個人權利的故事為榮，這都是海峽另一端，不是很了解的部分。

美國前駐聯合國大使克拉芙特上午出席「2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話開幕式」致詞。記者蘇健忠／攝影
美國前駐聯合國大使克拉芙特上午出席「2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話開幕式」致詞。記者蘇健忠／攝影

美國 台海 蔡英文 莫里森

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