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馬文君遭踢爆拒簽保密切結書 民進黨：背叛台灣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪（右一）、立委蔡培慧（右二）及南投縣第一選區立委參選人蔡銘軒（左一）今舉行記者會，共同譴責國民黨立委馬文君利用立委監督之名，做出傷害國家之實。圖／民進黨提供
民進黨發言人張志豪（右一）、立委蔡培慧（右二）及南投縣第一選區立委參選人蔡銘軒（左一）今舉行記者會，共同譴責國民黨立委馬文君利用立委監督之名，做出傷害國家之實。圖／民進黨提供

鏡週刊報導國民黨立委馬文君拒簽立院秘密會議保密切結書，民進黨發言人張志豪、民進黨立委蔡培慧及南投縣第一選區立委參選人蔡銘軒舉行記者會，譴責馬文君利用立委監督之名，做出傷害國家之實，不守護南投，背叛台灣。南投是台灣的中心，立委對台灣不能不忠心。

張志豪表示，根據媒體報導，馬文君為了竣為公司罵遍三軍，已涉嫌圖利，請國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲不要再閃躲，出面說清楚是否認同。

張志豪說，機密會議有保密切結書，馬文君曾經拒簽，現在說沒有，是欺騙國人。現在證實馬文君在機密會議中就知道包括GL公司在內資料，對外卻抹黑說這是雜貨店，這又是欺騙國人。機密會議中，馬文君頻頻抄錄，離場，甚至打電話，從行為上就違背保密義務，這是不忠於國家。像這樣欺騙國人，違背職責，還不忠於國家，如此低劣品格跟能力，沒有資格代表南投人，也沒有資格擔任立委。

蔡銘軒表示，馬文君拒簽保密切結書，還以要聯絡辦公室為由，把立法院的行動分機帶入會議室，大談簡報內容，就連國民黨立委都認為不妥，馬文君公然說謊，應該先鄭重向國人道歉。

蔡培慧指出，馬文君應該迴避後續機密會議，甚至離開外交國防委員會，送紀律委員會調查。馬文君說謊、拒簽、抄錄機密等行為，馬文君與國民黨應該向國人道歉。馬文君抄錄、通聯有沒有交付國防機密，請司法詳加調查，確保國家安全。

馬文君 民進黨 張志豪 蔡培慧

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