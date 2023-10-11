出席2023玉山論壇 蔡英文總統：加強區域內夥伴合作關係
蔡英文總統上午出席「2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話開幕式」致詞，感謝諾魯總統昆洛斯、澳洲前總理暨眾議員莫里森、美國前駐聯合國大使克拉芙特、日本日華懇會長暨眾議員古屋圭司等各國友人參加。
蔡英文總統重申上任後推動新南向政策，玉山論壇成為新南向政策重要平台。今年主題是為亞洲發展開啟新藍圖，很重要一點就是加強區域內夥伴合作關係。
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