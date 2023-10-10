國慶大會唱「國歌」 舞台巨旗展民國

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同…」由6位中華職棒選手、馬公高中學生，還有玉山艦海軍官兵10日於總統府國慶大會唱「中華民國國歌」，舞台旁也清楚標示3組「慶祝中華民國國慶 112年生日快樂」大字，並由契努克運輸直升機在空中吊掛巨幅「中華民國國旗」進場，112年中華民國國慶大會歷史傳承的意象十足。

國慶大會開場會由建國中學樂旗聯隊揭開序幕，大會典禮階段會由中信吳哲源、富邦江少慶與統一高國慶等6位中職選手，搭配馬公高中合唱團共同領唱國歌，同時也安排停泊在左營軍港的『玉山軍艦』海軍官兵代表現場連線，在大會現場播放共同演唱畫面。

操槍、樂隊各類表演

緊接著國防部聯合樂隊暨三軍儀隊將帶來精湛的操槍表演；傳藝中心則會集結 18 頭不同風格的舞獅，編創出特色的台灣傳統陣頭表演。此外國立體育大學跆拳道團隊，台北市立大學、育達高中、桃園市立中山國小武術隊及眾多國際賽事奪牌國手，也會到場帶來精彩演出。

國慶大會重頭戲少不了空中兵力操演。今年國慶兵力展演，國軍出動了 CH-47SD運輸直升機、勇鷹高教機、F-16V戰鬥機、雷虎特技小組所屬的 AT-3 教練機等機隊。展演活動會由 F-16 戰機首先出現在台北市上空，蒐集天候資訊。接續再由 5 架國造『勇鷹』高教機組成編隊，以兩機距離極短的大雁隊形，展現飛行員完美默契及技術。

蔡：國旗愈來愈大幅

接著 CH-47SD 契努克運輸直升機在空中吊掛巨幅國旗，並由任護衛的 UH-60M 黑鷹直升機慢速經過總統府上方。最後壓軸則有 6 架 AT-3 雷虎機隊以三角隊型衝場飛越總統府上空，並施放象徵國旗的紅藍白彩煙完美收尾。

蔡總統曾特別在臉書貼文強調，今年國慶日同樣準備了巨幅的「中華民國國旗」，且總統府也發聲明說，蔡總統執政8年中華民國跟國旗不僅從未消失，國慶活動現場國軍直升機所懸掛的中華民國國旗反而是愈來愈大幅。

節目另有藝人楊烈開場吟唱漢詩『意難忘』，林生祥、瘋戲樂工作室暨國立實驗合唱團，則會共同演唱『永遠存在的台灣』。此外活動還邀請到有『純金之聲』之稱的美國UCLA棕熊行進樂隊、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」帶來演出。

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