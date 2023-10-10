快訊

本周兩波降溫 周六北台再降低溫20度中南部溫差7度

「我簡直要吐了！」北捷文湖線驚見「偷拍露鳥俠」 2女高中生險遭騷擾

哈瑪斯1年前開始策畫突擊行動 情報官員：伊朗提供數千萬美元武器

國慶大會唱「國歌」 舞台巨旗展民國

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
10日為中華民國國慶，總統府前舉行國慶大會有儀隊、中職選手領唱國歌與美日樂隊表演等各類活動。（總統府直播截圖）
10日為中華民國國慶，總統府前舉行國慶大會有儀隊、中職選手領唱國歌與美日樂隊表演等各類活動。（總統府直播截圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同…」由6位中華職棒選手、馬公高中學生，還有玉山艦海軍官兵10日於總統府國慶大會唱「中華民國國歌」，舞台旁也清楚標示3組「慶祝中華民國國慶 112年生日快樂」大字，並由契努克運輸直升機在空中吊掛巨幅「中華民國國旗」進場，112年中華民國國慶大會歷史傳承的意象十足。

國慶大會開場會由建國中學樂旗聯隊揭開序幕，大會典禮階段會由中信吳哲源、富邦江少慶與統一高國慶等6位中職選手，搭配馬公高中合唱團共同領唱國歌，同時也安排停泊在左營軍港的『玉山軍艦』海軍官兵代表現場連線，在大會現場播放共同演唱畫面。

操槍、樂隊各類表演

緊接著國防部聯合樂隊暨三軍儀隊將帶來精湛的操槍表演；傳藝中心則會集結 18 頭不同風格的舞獅，編創出特色的台灣傳統陣頭表演。此外國立體育大學跆拳道團隊，台北市立大學、育達高中、桃園市立中山國小武術隊及眾多國際賽事奪牌國手，也會到場帶來精彩演出。

國慶大會重頭戲少不了空中兵力操演。今年國慶兵力展演，國軍出動了 CH-47SD運輸直升機、勇鷹高教機、F-16V戰鬥機、雷虎特技小組所屬的 AT-3 教練機等機隊。展演活動會由 F-16 戰機首先出現在台北市上空，蒐集天候資訊。接續再由 5 架國造『勇鷹』高教機組成編隊，以兩機距離極短的大雁隊形，展現飛行員完美默契及技術。

蔡：國旗愈來愈大幅

接著 CH-47SD 契努克運輸直升機在空中吊掛巨幅國旗，並由任護衛的 UH-60M 黑鷹直升機慢速經過總統府上方。最後壓軸則有 6 架 AT-3 雷虎機隊以三角隊型衝場飛越總統府上空，並施放象徵國旗的紅藍白彩煙完美收尾。

蔡總統曾特別在臉書貼文強調，今年國慶日同樣準備了巨幅的「中華民國國旗」，且總統府也發聲明說，蔡總統執政8年中華民國跟國旗不僅從未消失，國慶活動現場國軍直升機所懸掛的中華民國國旗反而是愈來愈大幅。

節目另有藝人楊烈開場吟唱漢詩『意難忘』，林生祥、瘋戲樂工作室暨國立實驗合唱團，則會共同演唱『永遠存在的台灣』。此外活動還邀請到有『純金之聲』之稱的美國UCLA棕熊行進樂隊、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」帶來演出。

【更多精采內容，詳見

國慶 國旗

延伸閱讀

豐原登山慶雙十 500多人揮舞小國旗合力張開大國旗

百人揮舞國旗熱血路跑慶雙十 新竹最大路跑社堅持11年

立委參選人大寮包公廟拿國旗：政府太多黑箱 請包青天作主

破千人擠爆升旗典禮 張善政：我們要捍衛國旗的意義

相關新聞

國慶講話 蔡英文總統：維持現狀是確保和平的關鍵之鑰

今天是中華民國112年國慶，蔡英文總統發表國慶講話，她表示，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確...

徐巧芯再打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

國民黨台北市議員徐巧芯再爆第七段「郭璽音檔」，內容中可以聽出郭璽對韓籍翻譯小強一系列如何申請公司、欺騙媒體等交戰守則，強...

邀韓國瑜任副主席！朱立倫：今天會見面討論輔選

雙十國慶，國民黨今天早上7點舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫今天受訪時表示，前段時間有邀請高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨副主席，...

今與朱立倫見面談2024輔選？韓國瑜回應了

高雄市前市長韓國瑜表達願協助促成在野整合。國民黨主席朱立倫今天受訪時透露，已邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，協助2024大選...

影／國慶兩樣情 激情中帶感傷 藍營國旗飛揚 馬英九、張麗善哽咽含淚

全台各地今天慶祝雙十國慶，藍營執政縣市旗海飛揚，國民黨總統參選人侯友宜及前總統馬英九等人與上萬民眾出席新北市國慶典禮，頗...

批蔡總統繞彎偷渡搞台獨 馬英九：拒為台灣國慶日背書

前總統馬英九今天到基隆與市長謝國樑、市民在海洋廣場參加升旗典禮，雖然下雨，但大家熱情不減。馬英九致詞說，今年沒有去總統府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。