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台中60人巨幅國旗現身 2萬人賀國慶盧秀燕繞場走1小時

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）率領市府團隊、立委、議員等人參加國慶升旗典禮。圖／市府提供
台中市長盧秀燕（中）率領市府團隊、立委、議員等人參加國慶升旗典禮。圖／市府提供

台中市政府今在府前廣場舉行雙十國旗升典禮，市長盧秀燕宣布，現場有兩萬人為國家慶生，並帶領高喊「中華民國雙十國慶快樂」，會場由60名消防員展護全國國慶最大國旗吸睛。盧秀燕說，今年台中首次拿到遠見雜誌「五星城市」殊榮、重要媒體施政滿意度六都第一，市民與市府團隊努力，讓283萬名市民引以為傲。

台中國慶升旗典禮廣場人潮滿滿，盧秀燕表示，因疫情解封，人數比去年多一倍，來到2萬人。不少民眾自發參加，大人小孩穿上國旗裝、手拿國旗，媽媽們說，「要讓孩子從小知道我們的國家中華民國」。

外界不斷議論中央與地方的國慶慶典是否有國號、國旗元素？台中市主舞台很陽春，只有紅色的穿透高台，沒有雙十國慶背板， 但現場到處國旗飄揚，隨群眾所之處，人手一旗，空拍一片旗海，展現祝賀國家生日的熱情滿滿。

中市府國慶升旗最大亮點，光華高工儀隊打頭陣，有消防員展護全國最巨幅國旗，更帶上搜救犬、U12世界盃棒球選手一同領唱國歌。

會後盧秀燕率市府團隊、民代繞場向民眾問侯，盧秀燕花了約1小時才走完，現場民眾相當熱情。與會包括立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒、議員黃馨慧、陳成添、張廖乃綸、林珮涵、陳文政、黃仁、李中、陳政顯、楊大鋐、劉士州、李文傑、江和樹、羅廷瑋、黃健豪、國民黨發言人廖偉翔、文傳會副主委林家興。場外也有民眾黨人員，背民眾黨總統參選人柯文哲大氣球對著盧秀燕大喊「市長媽媽好」。

台中市國慶升旗典禮，展現全最國大幅的國旗，動用60名消防員護旗，超吸睛。圖／中市府提供
台中市國慶升旗典禮，展現全最國大幅的國旗，動用60名消防員護旗，超吸睛。圖／中市府提供
台中市國慶升旗典禮，展現全最國大幅的國旗，動用60名消防員護旗，超吸睛。圖／中市府提供
台中市國慶升旗典禮，展現全最國大幅的國旗，動用60名消防員護旗，超吸睛。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕率市府團隊、立委、議員等人參加國慶升旗典禮。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕率市府團隊、立委、議員等人參加國慶升旗典禮。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕率市府團隊、立委、議員等人參加國慶升旗典禮。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕率市府團隊、立委、議員等人參加國慶升旗典禮。記者陳秋雲／攝影

國旗 國慶 盧秀燕 2024總統選舉

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