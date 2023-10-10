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影／巨幅國旗旗海飄揚 馬朱侯參加新北升旗典禮
新北市112年國慶升旗典禮，今天上午8時在新北市民廣場及新北市各區同步舉行，前總統馬英九與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜等人均到場參加升旗典禮，與現場民眾高唱國歌、國旗歌，並高喊「中華民國雙十國慶快樂」、「中華民國安居樂業 」口號，全場熱血沸腾、情緒嗨到最高點。
代理新北市長主持典禮的副市長劉和然表示，慶祝中華民國雙十國慶，今年特別將新北市打造成國旗城，把各界團結愛國的心「圈起來」，凝聚彼此的共識，互信、互諒，一同帶動新北持續進步，創造城市的榮光。
升旗典禮由中和區退伍憲兵弟兄展開特製長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，展現磅磚氣勢，新北市各區也同步升旗，而在市民廣場迥廊也布滿了國旗，現場人手一旗，總計超過5千面的國旗，加上以各種國旗元素裝扮的熱情市民，將整個會場打造成旗海飄揚的團結氣勢。
典禮最後，在舞團帶領下，馬前總統、朱立倫與侯友宜也與現場數千位民眾一同跳健康操，展現慶祝國家生日的歡樂氣氛。
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