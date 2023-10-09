快訊

2人已通話…侯友宜曝柯文哲返台失聯 喊「藍白合」2對2溝通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳深偽影音 國民黨王金平同聲澄清：保留法律追訴權

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜日前與立法院前院長王金平（左二）公開會面吃早餐，大家一起呼口號展現勝選氣勢。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人侯友宜日前與立法院前院長王金平（左二）公開會面吃早餐，大家一起呼口號展現勝選氣勢。記者劉學聖／攝影

近日傳出立法院前院長王金平批評國民黨，以及王金平手持下台、道歉等字樣網路貼圖。國民黨表示，此圖純屬惡意造假。王金平辦公室說，全力支持國民黨總統參選人侯友宜競選總統，全力支持國民黨黨務運作，盡最大努力讓國民黨重返執政和國會過半。

國民黨表示，有謠言稱王金平指責國民黨，甚至有一Line 帳號「林鶴鳴Lin」等，在特定群組中散布王金平手持下台道歉等後製圖卡，惡意抹黑。

國民黨指出，黨部與王金平持續保持良好且暢通的溝通管道，外界捕風捉影的不實傳言，與惡意造謠圖卡居心叵測，希望支持者團結一致，別讓意圖分化藍營力量的謠言，手法得逞。國民黨說，類似深偽造假影音，恐怕還會越來越多，國民黨上下團結一心，有心人士意圖透過惡意改圖，見縫插針的詭計，絕對不會得逞。

王金平辦公室發表聲明，王金平將參與10月14日舉行的侯友宜總統暨立法委員新北市競選總部成立大會，共同為國民黨重返執政貢獻心力，未來也將繼續為黨為國努力。敬告不肖貼圖網友，將保留此事件法律追訴權，勿再以身試法，也請網友勿轉傳錯誤圖片，多轉些問候圖片給家人就好。

國民黨表示，許多網路傳聞明顯惡意造謠中傷，見不得黨內團結與在野團結，甚至移花接木以深偽的資訊技術造假抹黑，惡意後製圖卡可能觸法，成為假消息的製造者，希望有心人士勿以身試法。國民黨不會坐視這些造謠抹黑產業鏈，除呼籲網路事實查核機構介入，也會請相關單位積極追查來源依法偵辦。

國民黨 王金平

延伸閱讀

新北國慶升旗侯友宜、馬英九、朱立倫傳將同台 侯用市民身分參加

影／日華議員拜會侯友宜 侯：一定讓台灣安定 日本安心

喊話賴清德 侯友宜：說出反台獨吧！連反台獨都不敢講

18日本議員訪台 先訪侯友宜在訪柯 雙方再談台海安全

相關新聞

影／挨告外患罪 馬文君不排除對這2人反提誣告

潛艦國造案，民進黨立委參選人吳崢、政治評論員李正皓今告發國民黨立委馬文君涉犯外患罪，且外界質疑她搞錯潛艦得標公司及韓籍顧...

網傳深偽影音 國民黨王金平同聲澄清：保留法律追訴權

近日傳出立法院前院長王金平批評國民黨，以及王金平手持下台、道歉等字樣網路貼圖。國民黨表示，此圖純屬惡意造假。王金平辦公室...

潛艦國造藍委馬文君涉洩密 李正皓帶9小時錄音檔...提告「外患罪」

潛艦國造案洩密風波，引發藍綠相互攻擊，民進黨新北市立委參選人吳崢、政治評論員李正皓今天至台灣高等檢察署，遞狀告發國民黨立...

不滿台灣國慶日 洪秀柱：何必再藉英文大搞曖昧？

民進黨政府連續三年將中華民國國慶日名稱，改為台灣國慶日（Taiwan National Day），國民黨前主席洪秀柱今天...

獵風者衛星升空 總統：10年251億發展太空產業

總統蔡英文今天說，台灣第一顆自製氣象衛星獵風者成功發射，證明以台灣半導體、精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。未...

中山女學生遭騷擾事件延燒 國民黨要求賴清德出面

中山大學女學生提問民進黨總統參選人賴清德遭騷擾事件延燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，賴清德當初也曾深受民進黨網軍騷擾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。