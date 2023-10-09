網傳深偽影音 國民黨王金平同聲澄清：保留法律追訴權

近日傳出立法院前院長王金平批評國民黨，以及王金平手持下台、道歉等字樣網路貼圖。國民黨表示，此圖純屬惡意造假。王金平辦公室說，全力支持國民黨總統參選人侯友宜競選總統，全力支持國民黨黨務運作，盡最大努力讓國民黨重返執政和國會過半。

國民黨表示，有謠言稱王金平指責國民黨，甚至有一Line 帳號「林鶴鳴Lin」等，在特定群組中散布王金平手持下台道歉等後製圖卡，惡意抹黑。

國民黨指出，黨部與王金平持續保持良好且暢通的溝通管道，外界捕風捉影的不實傳言，與惡意造謠圖卡居心叵測，希望支持者團結一致，別讓意圖分化藍營力量的謠言，手法得逞。國民黨說，類似深偽造假影音，恐怕還會越來越多，國民黨上下團結一心，有心人士意圖透過惡意改圖，見縫插針的詭計，絕對不會得逞。

王金平辦公室發表聲明，王金平將參與10月14日舉行的侯友宜總統暨立法委員新北市競選總部成立大會，共同為國民黨重返執政貢獻心力，未來也將繼續為黨為國努力。敬告不肖貼圖網友，將保留此事件法律追訴權，勿再以身試法，也請網友勿轉傳錯誤圖片，多轉些問候圖片給家人就好。

國民黨表示，許多網路傳聞明顯惡意造謠中傷，見不得黨內團結與在野團結，甚至移花接木以深偽的資訊技術造假抹黑，惡意後製圖卡可能觸法，成為假消息的製造者，希望有心人士勿以身試法。國民黨不會坐視這些造謠抹黑產業鏈，除呼籲網路事實查核機構介入，也會請相關單位積極追查來源依法偵辦。

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