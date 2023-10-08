進口雞蛋之亂延燒 王鴻薇痛批政府浪費納稅人血汗錢

國民黨立委王鴻薇說，政府進口大量雞蛋，結果花錢要求業者製作成液蛋，延長保存期限，另一邊還要繼續進口，民眾還買不到平價雞蛋，政府亂花納稅人的血汗錢。

王鴻薇表示，進口雞蛋造成食安問題，現在進口雞蛋過於大量，不知道該怎辦，畜產會又緊急的要求業者，把進口雞蛋變成液蛋，延長它的保存期限，光是10月就高達210萬顆。

王鴻薇說，政府到底有沒有估算過人民的供需，為何要大量進口這麼多的雞蛋，然後還要花納稅人的錢補貼，現在徵求業者把進口雞蛋變成液蛋，又是花納稅人的錢，為什麼政府如此無能。

王鴻薇指出，大家可以看看政府對進口雞蛋的政策做法，首先現在是雞蛋價格節節上升，民眾買不到平價雞蛋。第二，政府繼續花錢進口雞蛋。第三，政府還要再花錢，要求業者把進口雞蛋變成液蛋，難道納稅人是一層牛剝三層皮，難道政府就是這樣浪費納稅人的血汗錢嗎？

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