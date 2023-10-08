210萬顆即期進口蛋 畜產會公告徵加工

專案進口雞蛋爭議不休，根據中央畜產會統計，近期有逾二一○萬顆進口蛋即將到期，為了延長雞蛋有效期，畜產會近日公告，以每公斤十九元的價格，徵求殺菌液蛋加工業者協助，將進口蛋加工成液蛋，這也是畜產會自今年三月專案進口雞蛋以來，首次公開發出公告。

中央畜產會代理董事長、農業部次長杜文珍表示，在有效期限內的蛋，都可以做加工處理，畜產會先前有幾個委託加工案件，本來就有在做，一切都依照程序走。

根據畜產會統計，這批即期進口雞蛋來自澳洲、泰國與美國，到期日期從十月七日到廿四日，共七批，八四九七箱、二一○萬九九六○顆要轉做冷凍殺菌液蛋使用。

為此，中央畜產會也公告徵求代工業者，採限制性招標議價，以完工殺菌液蛋總量計算代工費用，代工完畢後付款。畜產會另也要求業者，需保存來源蛋品接收資料，以便追溯，且不得將畜產會提供的進口雞蛋以原料型態出售，違者追究責任。

某加工業者表示，冷凍殺菌液蛋用途廣泛，冷凍可保鮮一年，國內任何生鮮產品也這樣加工延長保存，如各種加工品、調理包等，這是正確且正常的作法。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，看到畜產會的公告，代表已開始檢討改善，否則該公告的不公告，只會造成民眾對政府不信任。政府要能有被批評的肚量、有認錯的勇氣、有傾聽的身段，才是國家與產業的福氣。

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