出書「護國4年」 蘇貞昌：這不是在寫我是在寫一個團隊

行政院前院長蘇貞昌今天出席新書「護國四年」首場發表會，蘇致詞時表示，出這本書要表達感謝，感謝台灣人民、蔡英文總統、立法院和執政團隊。這是一本感動、感謝，用感情的書，「這本書不是在寫蘇貞昌一個人，而是在寫一個團隊」，這是大家一起努力的成果。

蘇貞昌感謝蔡英文總統，她非常明確、授權、支持，加上民進黨有過半的立法委員，才能推動政策、預算；還有一個會做事的團隊，能在最短的時間克服困難，讓大家原先不看好、認為不可能，「但我們就做到了」。例如屏鵝公路電纜地下化後，10年計畫半年做到了，歷經多個颱風，至今未停電。

蘇貞昌表示，屏鵝公路的例子就是執政團隊的遠見，這就叫扛得住壓力、拿得出方法，大家一起做成功。這個成功多麼困難，尤其去年是縣市長、鄉政市長和議員選舉，排山倒海的抹黑扭曲，執政團隊還是咬緊牙關，在春節前完成了。

蘇貞昌說，他舉這個例子是要讓大家看到，很多事在決定的時候要看得遠，做的時候必須耐得住罵，又必須拿得出方法，集合大家協力完成。而這一切都要感謝一起幫忙、做事的人，這個做事的團隊就是要讓台灣成為幸福之地。

蘇貞昌說，這個不簡單，有時候是觀念上的不簡單，例如同婚在2018是多麼大的慘敗，誰還敢冒這麼風險？他接任時只剩下幾個月時限就到了，光是名稱就要斟酌多久，還得說服每一個按下表決器的立委。女兒蘇巧慧告訴他，按表決器的那一刻，每一個立委都很忐忑，偷瞄旁邊的人，而前一天統計的安全票也才31票。

蘇貞昌說，他在前一天的行政立法會報和大家說，往往歷史就是這樣，前景不明、資料不全，但一定要勇敢一次，一定要一起不能有人跑，才能夠邁得過去；如果這個案是關鍵的一個案子，未來子孫會問你贊成還是反對，如果你跑了，你要怎麼說？你當時剛好肚子痛？此話一出引發現場大笑。

蘇貞昌說，不是說他多偉大，因為立法院有過半，大家在生死關頭願意按下同意票。蘇貞昌說，這些面對自己生死關頭，面對選票都願意按下表決器的立委，他們知道選舉可以輸、價值不能退。所以大家要讓這些立委再次連任成功，國會過半，讓台灣繼續向前走。

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