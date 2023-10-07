聽新聞
test
0:00 / 0:00

大幅攀升！數位部明年出國預算3736萬

聯合報／ 記者張睿廷馬瑞璿／台北報導
數位發展部明年編列出國預算高達三七三六萬元，部分項目以民主化、增加能見度為主軸，引起在野黨立委質疑。圖為數位部長唐鳳（中）今年一月出席在立陶宛維爾紐斯大學舉辦的「自由數位民主對話」論壇。圖／數位發展部提供
數位發展部明年編列出國預算高達三七三六萬元，部分項目以民主化、增加能見度為主軸，引起在野黨立委質疑。圖為數位部長唐鳳（中）今年一月出席在立陶宛維爾紐斯大學舉辦的「自由數位民主對話」論壇。圖／數位發展部提供

數位發展部成立一年，首任部長唐鳳知名度高受矚目，但出國預算太多、打詐成效不彰，皆引發質疑。與今年度相比，明年度出國預算大幅增加兩千三百萬，平均每名員工一年可出國九點三天，在野黨立委已磨刀霍霍，放話將強力監督。

數位部明年出國計畫共卅四項，預算高達三七三六萬元，而今年度僅一四○八萬元；出國預計人天數為二四二○天次，對比今年六○九天次，增加約四倍之多；部分項目以民主化、增加能見度為主軸，但出差動輒花費數百萬元。

國民黨立委吳怡玎指出，數位部出國預算，許多名目是以「提升能見度、民主」之名出訪，與民眾期待發揮「打詐、保護資安」功能有極大落差，數位發展部乾脆改名為「數位出國部」。

15人訪美40天編列442萬 數位部：展現推動民主事務決心

數位部出國計畫，包括一項「自由民主聯盟、民主峰會、亞太經濟合作等國際交流合作相關會議」，一次派出十五人到美國舊金山，出差四十天，交通費二一六萬元、生活費一六一萬元，加上辦公費，一趟花費公帑四四二萬元；目的是「參與推動民主合作組織、展現台灣與國際推動民主事務的堅定決心」。

數位部還將派廿一人到英國倫敦參加「數位發展相關國際會議」，時間廿四天，預計花費五九一萬元，目的是「提升我國在數位科技能見度」。數位部員工也將前往美國舊金山參加自由線上聯盟會議，目的同樣是提升我國能見度，這趟要花掉納稅錢一一二萬元。

「如果數位部的人都在國外參加提升能見度的會議，到底誰來打詐？誰來保護資安？」吳怡玎質疑，數位部組織章程完全沒有提升台灣能見度的項目，這是外交部的工作，關數位部何事？何況許多出國的會議，可以線上參加，自由民主聯盟交流會議竟派十五人去四十天，太誇張。

數位部表示，明年編列出國計畫卅四項，廿三項為去年立法院審查今年預算時已三讀通過，為既有計畫持續執行；另十一項新增計畫多為新移撥數位部執行的雙邊或多邊對話、數位經貿談判業務，如台歐盟數位經濟對話、台美數位經濟論壇等。

數位部表示，在數位科技快速發展下，須積極掌握國際趨勢、參與制定國際相關新標準，以奠定國際合作基礎、增進合作契機和降低國際貿易障礙，數位部就開創與歐盟會員國立陶宛相互採認電子簽章效力的先例，可透過電子簽章相互承認，降低我國和各國的數位貿易障礙，替產業開創商機。

舊金山

延伸閱讀

唐鳳：雲市集促進產業資安 北市府也曾加碼補助

政院通過資服採購指引 強化資安並解決業界困境

共組打詐互聯網 台南檢警向銀行請益再精進

中正大學選課系統重置爆資安漏洞 暴力輸入10萬次5分鐘即破解

相關新聞

大幅攀升！數位部明年出國預算3736萬

數位發展部成立一年，首任部長唐鳳知名度高受矚目，但出國預算太多、打詐成效不彰，皆引發質疑。與今年度相比，明年度出國預算大...

觀察站／權責不分 唐鳳將數位部帶往何方？

美國時代雜誌「人工智慧領域ＡＩ百大影響力人物」，唐鳳名列「塑造者」風光上榜，唐鳳最初被蔡政府延攬入閣時，被譽為「內閣大黑...

回來面對！「Lin Bay 好油」林裕紘今晨將返國 檢警赴機場帶人

農業粉專「Lin Bay 好油」版主林裕紘上月22日聲稱遭網友恐嚇威脅，經檢警追查，逮獲自稱是版主舊識的藍營黨工許哲賓，...

「Linbay好油」版主林裕紘將於7日返台 警派人赴機場

臉書粉專「Linbay好油」日前稱遭恐嚇，檢警調查全案為自導自演，版主林裕紘則在國外。據透露，檢警掌握林裕紘將於7日返台...

爭議延燒1個月 監院低調查進口蛋

專案進口雞蛋爭議延燒一個月，在野立委不但呼籲監院應主動調查，更曾向監察院遞交檢舉函，監察院昨對此做出回應。監察委員田秋堇...

好油案 民進黨開除林裕紘黨籍

農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘與國民黨黨工許哲賓合作，涉嫌聯手自導自演恐嚇案，事件曝光後，林裕紘秀出民進黨證向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。