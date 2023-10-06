柯文哲調整基金還債？蔣萬安點頭：減少撥補基金還債

民眾黨總統參選人柯文哲自稱擔任台北市長任內還債570億元，台北市議員簡舒培下午在議會質詢蔣萬安，她質疑柯文哲任內教育基金8年從140億變12億，另外，產業基金、補助公教人員購置住宅及災難貸款基金都變少，這些就是柯文哲還債來源，掏空基金。蔣萬安點頭並表示，沒有錯啊，柯市府就是減少撥補基金費用，做成還債的總金額。

蔣萬安下午赴議會答詢，簡舒培問蔣萬安，前市長柯文哲卸任前自豪稱還債570億，同意嗎？蔣萬安想了一下說，「這是他說的啊」簡舒培再追問同意嗎？蔣萬安說，客觀數據、客觀事實是這樣。

簡舒培則表示她不同意，並列舉柯任內教育基金8年從140億變12億。她說，2015年柯文哲上任後，教育基金剩餘113億，柯文哲卸任後只剩下42.9億，其中還有30億指定用途，只剩下12億，所以全部被掏空，柯文哲任內8年，教育基金總共有6年全部都是「收入小於支出」，虧損了70億，這是他還債來源。

簡舒培追問，還有沒有其他基金？接著又舉出產業基金，柯文哲上任時，剩餘12.5億，2022年只剩5.3億，柯文哲因為不撥補，掏空7.2億，還有北市補助公教人員購置住宅及災難貸款基金，柯文哲上任時有17.7億卸任剩3.27億，少了14.4億，這就是柯文哲還債來源，掏空基金。

另外，抵費地基金，柯文哲上任時有225億，柯卸任只剩42.6億，其中2021年解繳了312億給平均地權基金，結果解繳給市庫148億，簡舒培質疑，這就是柯文哲570億還債的來源，對不對？

蔣萬安除了回答「對」另對簡舒培質疑柯文哲還債570億，來源就是基金，是不是掏空台北市的基金？蔣萬安說，沒有錯啊，柯市府就是減少撥補基金費用，做成還債的總金額。

簡舒培表示，為了藍白合，蔣萬安到現在不敢把柯文哲爛攤子講清楚，令她很失望，柯文哲任內總共35個基金，現在2個結清、2個正在結清，到底還有多少基金被掏空，她要求要提專案報告，跟市民交代清楚？蔣萬安說「可以，我們一定會跟市民說明清楚」。