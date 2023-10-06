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雙橡園國慶酒會 美眾院外委會主席喊愛台
中華民國駐美代表蕭美琴四日在雙橡園舉辦國慶酒會，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格、聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾及友邦大使出席。
麥考爾致詞喊出「我愛台灣」，並表示，面對中共侵略作為，一個強健蓬勃的台灣才能有效嚇阻進犯，他期待強化美台政治、經濟和安全關係，並呼籲北京不要干預選舉。
蕭美琴表示，感謝拜登政府遵守台灣關係法和六項保證，持續落實對台灣的安全承諾，包含對台軍售、動用總統提撥授權和外國軍事融資計畫，提供軍備讓台灣強化自我防衛能力。
羅森柏格演說時表示，美國對台灣維持足夠自我防衛能量的承諾一直都是、且會持續堅若磐石。
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