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總統府國慶光雕向女性致敬「國民阿嬤」陳淑芳獻聲

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
「國民阿嬤」陳淑芳。記者沈昱嘉／攝影
「國民阿嬤」陳淑芳。記者沈昱嘉／攝影

中華民國112年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演將在10月7至10日展開。總統府發言人林聿禪今天表示，今年光雕主題為「致未來的她．台灣」，代表母親台灣，以及各行各業的女性群像，不僅向母親台灣致敬，也要向世界展現我國的豐富多元，歡迎國人朋友於展演期間蒞臨觀賞。

林聿禪指出，今年國慶光雕使用31部電視電影作品、34幅影視海報及31幅台灣首位女畫家陳進的畫作等近百件作品，展現女性的力量與多元的形象，隨著時代不斷轉變。為強調女性不只具有家庭的角色，更在各行各業有傑出表現，今年展演特別邀請金馬影后「國民阿嬤」陳淑芳獻聲，介紹台灣各領域的女性領航人，傳達「我就是我自己」的精神。

林聿禪表示，適逢金馬獎60周年，為回顧台灣電影百年歷史，這次光雕精選31部本土電影、電視作品中的女性身影，道出隨時代變遷的台灣女性，跨越性別、階級、身分與族群，不斷形塑自我、持續前進的力量；另外，部分片段以音樂劇方式呈現，搭配國內知名音樂家共創的原創歌曲等。

林聿禪說明，今年國慶光雕展演將在10月7至10日於總統府前舉行，展演時間為每晚6時、6時30分、7時、7時30分、8時、8時30分、9時與9時30，每場次約為10分鐘。總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施交通管制，敬請民眾留意配合道路標示及交管人員指引改道通行，也請用路人多多包涵。

總統府發言人林聿禪。記者曾原信／攝影
總統府發言人林聿禪。記者曾原信／攝影

國慶 總統府發言人

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