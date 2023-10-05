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國發會架網盤點前瞻建設成果 曾銘宗轟：大內宣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國發會今公布「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」，網站放入前瞻基礎建設的相關成果。圖／擷圖自前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網
國發會今公布「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」，網站放入前瞻基礎建設的相關成果。圖／擷圖自前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網

國發會公布前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，國民黨立委曾銘宗說，前瞻基礎建設是急就章，浪費大撒幣，沒有發生應有的效益，這個網站純粹是大內宣

曾銘宗表示，前瞻基礎建設計畫事前沒有妥善規畫，2017年推出8000多億的前瞻基礎建設急就章，在同一時期，英國強化基礎建設，需經過一至兩年的評估跟準備，找出國家真正需要的，蔡政府沒有審慎評估，各縣市、各部會拼湊，拼出8000多億。送到立法院，國民黨不贊成，當時立法院長蘇嘉全鬧笑話，將一萬個案子包裹表決，在立法院通過過程相當粗糙。

曾銘宗說，前瞻基礎建設沒有因應真正國家需要，高雄前鎮漁港花費80幾億，變成蚊子館，新竹市棒球場從3億增加到12億，現在也不能用。城鄉建設裡面，建了很多停車場是浪費，急就章的結果，造成浪費大撒幣，沒有發生應有的效益。

曾銘宗指出，前瞻基礎建設有近半是軌道建設，假設到時建完，地方政府必定破產，這不是國民黨講的，是審計部檢視後提出糾正意見。再者，台灣面臨人口老化、少子化，根據國發會的預估，到2050年時，人口最低恐來到1500萬人口，應為此投入更多經費，結果8000多億真正投入因應人口減少的經費僅75億，占比相當低，配置經費不當。

曾銘宗說，前瞻不前瞻，沒有把國家經濟升級，只是大撒幣，製造蚊子館，是錯誤的政策，建相關的網站純粹是大內宣。

國民黨立委暨黨團總召曾銘宗。記者王宏舜／攝影
國民黨立委暨黨團總召曾銘宗。記者王宏舜／攝影

前瞻基礎建設 曾銘宗 國發會 大內宣

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