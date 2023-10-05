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前瞻建設資訊網上線 國發會：花費150萬讓人民監督政府
國家發展委員會建置前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網上線，可供民眾以縣市別查詢家鄉前瞻建設。國發會副主委高仙桂今天表示，網頁花費150萬元；對於這是否選舉前政府大內宣的問題，她說，不是大內宣，反而能讓人民監督政府是否有發揮前瞻預算效益。
高仙桂說，這個網頁花了150萬元，前瞻建設總經費是7700億元，為因應氣候變遷、人口老化，數位科技發展的挑戰，政府預算本來就應該秉持公開透明原則，讓民眾檢視，從網站裡面的縣市別進入，可以知道政府對自己的鄉鎮中投入了多少建設。
對於是否是大內宣，高仙桂認為，這反而是可以讓人民和社會的各階層，檢視監督政府的前瞻預算發揮的效益和投入的地區別有無公允，它不應該是個大內宣，而是政府非常勇敢的接受民眾對政府支出的檢視。
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