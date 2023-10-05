狒狒之死遭監察院糾正 桃市、農業局檢討也向中央提2建議

今年3月六福村狒狒脫逃於桃園四處逃竄，歷經18天逃亡最後死在獵人槍下，當時桃園市農業局更鞠躬獻花送狒狒，引發爭議，遭監察院通過糾正林業保育署、桃園市府。桃園市農業局今回應，對於調查結果，農業局予以尊重並深刻檢討，並提2建議給中央跟地方參考。

狒狒今年3月現蹤南桃園地區，市府展開圍捕行動，狒狒闖入民宅後，卻遭獵人槍擊死亡。獵人稱是新竹林區管理處的合法獵人，但桃市府及竹縣府都否認有委託情事。

農業局表示，關於圍捕保育類野生動物東非狒狒遭外來獵人槍傷致死，農業局今年3月即全力配合接受監察院調查。

農業局指出，誠如監察院調查報告中所載，農業部為野生動物保育法中央主管機關，負有監督地方主管機關野保業務之責，加上野生動物種類繁多且案件均屬特殊，地方野保人力向來匱乏。事發後多次電話諮詢相關專業單位，農業部林業及自然保育署卻聯繫常年使用獵槍移除外來種獵人，同時未給予充分情境說明。

農業局說，調查報告也載明，該獵人駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀車輛，抵達後表示「為其管區…支援的」等言論，導致現場人員認為是中央主管機關農業部人員到場協助，加上保育類野生動物脫逃案件具有特殊性，農業部掌握相關救傷專業資源的同時，卻未適時主責辦理或予其充分協助。

桃市府身為野生動物保育法地方主管機關，負有野生動物保育及管理之責，本次事件是全國首例，事件發生後除深刻檢討，也進一步提出相對應之改善作為。

農業局表示，第一本次事件發生時，中央無訂定「具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程」，本局深知相關處理流程必要與急迫性，故於事件發生後，針對逃逸野生動物的捕捉機制，已訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程並實地演練，未來以保育保護、救援動物至上，尊重生命為優先，並建立通報機制、即時檢傷保定、安置後送及捉捕計畫列入流程，以利應對後續相似案件處置，並橫向加強各機關連繫強度，以做出緊急應對處置。

第二增加桃園野生動物處置工作相關預算，設置野生動物專責救傷中心並委託專業團隊執行捕捉工作，增進野生動物救傷、收容量能，以維護公共安全及野生動物保育與福祉。

農業局強調，一定會記取教訓審慎改進，並積極配合中央，確保未來處理相關案件時不再發生類似情況。 東今年3月六福村狒狒脫逃於桃園四處逃竄，歷經18天逃亡最後死在獵人槍下，當時桃園市農業局更鞠躬獻花送狒狒，引發爭議，遭監察院通過糾正林業保育署、桃園市府。圖／報系資料照

商品推薦