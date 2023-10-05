快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狒狒之死遭監察院糾正 桃市、農業局檢討也向中央提2建議

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
狒狒四於獵人槍下，桃園農業局在狒狒「棺木」前鞠躬獻花挨批。記者朱冠諭／翻攝
狒狒四於獵人槍下，桃園農業局在狒狒「棺木」前鞠躬獻花挨批。記者朱冠諭／翻攝

今年3月六福村狒狒脫逃於桃園四處逃竄，歷經18天逃亡最後死在獵人槍下，當時桃園市農業局更鞠躬獻花送狒狒，引發爭議，遭監察院通過糾正林業保育署、桃園市府。桃園市農業局今回應，對於調查結果，農業局予以尊重並深刻檢討，並提2建議給中央跟地方參考。

狒狒今年3月現蹤南桃園地區，市府展開圍捕行動，狒狒闖入民宅後，卻遭獵人槍擊死亡。獵人稱是新竹林區管理處的合法獵人，但桃市府及竹縣府都否認有委託情事。

農業局表示，關於圍捕保育類野生動物東非狒狒遭外來獵人槍傷致死，農業局今年3月即全力配合接受監察院調查。

農業局指出，誠如監察院調查報告中所載，農業部為野生動物保育法中央主管機關，負有監督地方主管機關野保業務之責，加上野生動物種類繁多且案件均屬特殊，地方野保人力向來匱乏。事發後多次電話諮詢相關專業單位，農業部林業及自然保育署卻聯繫常年使用獵槍移除外來種獵人，同時未給予充分情境說明。

農業局說，調查報告也載明，該獵人駕駛有「新竹林區管理處執行公務中」公示外觀車輛，抵達後表示「為其管區…支援的」等言論，導致現場人員認為是中央主管機關農業部人員到場協助，加上保育類野生動物脫逃案件具有特殊性，農業部掌握相關救傷專業資源的同時，卻未適時主責辦理或予其充分協助。

桃市府身為野生動物保育法地方主管機關，負有野生動物保育及管理之責，本次事件是全國首例，事件發生後除深刻檢討，也進一步提出相對應之改善作為。

農業局表示，第一本次事件發生時，中央無訂定「具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程」，本局深知相關處理流程必要與急迫性，故於事件發生後，針對逃逸野生動物的捕捉機制，已訂定具危險性逸出野生動物捕捉及處理流程並實地演練，未來以保育保護、救援動物至上，尊重生命為優先，並建立通報機制、即時檢傷保定、安置後送及捉捕計畫列入流程，以利應對後續相似案件處置，並橫向加強各機關連繫強度，以做出緊急應對處置。

第二增加桃園野生動物處置工作相關預算，設置野生動物專責救傷中心並委託專業團隊執行捕捉工作，增進野生動物救傷、收容量能，以維護公共安全及野生動物保育與福祉。

農業局強調，一定會記取教訓審慎改進，並積極配合中央，確保未來處理相關案件時不再發生類似情況。

東今年3月六福村狒狒脫逃於桃園四處逃竄，歷經18天逃亡最後死在獵人槍下，當時桃園市農業局更鞠躬獻花送狒狒，引發爭議，遭監察院通過糾正林業保育署、桃園市府。圖／報系資料照
東今年3月六福村狒狒脫逃於桃園四處逃竄，歷經18天逃亡最後死在獵人槍下，當時桃園市農業局更鞠躬獻花送狒狒，引發爭議，遭監察院通過糾正林業保育署、桃園市府。圖／報系資料照

狒狒 農業部 桃園

延伸閱讀

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

逾5400萬顆過期進口雞蛋 農業部目標6周完成銷毀

超巨猛禽全身濕見人狂叫！她送醫被專家告知「救了傳說神鵰」超驚喜：武俠劇是真的

一切都變了！加拿大森林野火肆虐 野生動物蹤跡已不復見

相關新聞

狒狒之死遭監察院糾正 桃市、農業局檢討也向中央提2建議

今年3月六福村狒狒脫逃於桃園四處逃竄，歷經18天逃亡最後死在獵人槍下，當時桃園市農業局更鞠躬獻花送狒狒，引發爭議，遭監察...

前瞻計畫施政亮點資訊網上線 民眾可查詢家鄉建設

國家發展委員會今天在行政院院會報告前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，國發會說，初步建置前瞻計畫施政亮點資訊網，資訊網除了簡...

蔡總統公布國慶影片強調「台灣的聲音」 標語提中華民國

雙十節即將到來，蔡英文總統今天在臉書公布國慶影片，主題是「台灣的聲音」。影片的最後出現國旗，也有「慶祝中華民國一一二年國...

柯文哲拜會洛杉磯中華會館　僑胞盼藍白合互讓一步

民眾黨總統參選人柯文哲在美西時間10月4日中午，率團前往洛杉磯中華會館拜會。僑胞祝福柯文哲2024年大選順利，成功完成第...

網傳梗圖酸沒防颱 新北反嗆：賴清德為何還是選舉優先

中颱小犬來襲，新北市府稍早發新聞稿表示，部分有心人士在網路上用梗圖帶風向，惡意抹煞新北市府對防颱整備的努力，市長侯友宜無...

黃光芹揭內參民調侯老三 國民黨籲停止慣用抹黑技倆

資深媒體人黃光芹今在臉書公布一份國民黨內參民調，民調結果顯示國民黨總統參選人侯友宜仍居末。國民黨駁斥，這是有心人士散播虛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。