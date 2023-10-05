前瞻計畫施政亮點資訊網上線 民眾可查詢家鄉建設

國家發展委員會今天在行政院院會報告前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，國發會說，初步建置前瞻計畫施政亮點資訊網，資訊網除了簡單介紹前瞻計畫八大建設內容外，民眾可以從三種途徑瞭解前瞻計畫亮點，三大途徑在網頁中是相互連結的。

行政院發言人林子倫轉述行政院長陳建仁在院會指示，因為資訊落差，許多民眾對家鄉相關建設不清楚，認為應該建置網站公開揭露，讓民眾了解政府推動前瞻計畫的重要結果。網頁是以民眾為出發點，說明效益、經費與內容。目前前瞻第四期計畫正在執行中，請各部會控管進度。

國發會指出，第一個途徑是國發會將前瞻計畫各建設項目，區分為生活類、人文類及科技類，歸納出20大類民眾有感，具前瞻的建設，輔以圖片及文字說明，讓民眾清楚瞭解前瞻計畫20大亮點建設項目。

第二個途徑為以縣市鄉鎮做為查詢，資訊網設計縣市別項下鄉鎮市區，分別呈現各鄉鎮的前瞻建設亮點，民眾能透過資訊網能查詢知道家鄉附近有什麼前瞻計畫建設，網頁提供建設地點、計畫期程、說明、效益、經費等說明，民眾清楚看到完成後的前瞻計畫建設成果與相關資訊。

第三個途徑是以建設別查詢，從前瞻計畫八大建設瞭解政府在各項建設別完成那些計畫內容，瞭解每個建設項目之計畫亮點有哪些。

國發會表示，前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網網址https://fi.ndc.gov.tw，除了直接以網址進入網頁查詢外，亦可由國發會官網連結，由於前瞻計畫完成的建設項目非常多，網頁目前係呈現各地方前瞻計畫亮點成果，但並非全部前瞻計畫建設項目均已納入，前瞻計畫第四期特別預算還在執行，後續國發會將會同相關部會，陸續於網頁增補各項建設之亮點與成果。

國發會指出，前瞻計畫推動迄今約六年時間，整體效益涵蓋經濟、社會及環境層面，推動成果豐碩，確實達到區域均衡，提升民眾生活品質等成效，並已逐漸充實我國產業未來所需各項基礎建設，歡迎民眾一起來瞭解前瞻計畫有那些建設項目。

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