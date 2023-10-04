消促會國慶日將夜宿凱道抗議 北市警：注意非法集會
屏東明揚大火造成4名消防員殉職，消防員工作權益促進會積極改革消防制度，日前喊出將在9日夜宿凱道抗議，轄區中正警第一分局表示，該地點因國慶活動管制，無法申請路權，為未申准的非法集會，提醒若有違法或影響國慶典禮進行的行為，將依法究辦。
中正警第一分局說，消防員工作權益促進會以「凱道記者會」、「國殤日活動」等訴求為由，預定在10月9日下午1點至10月10日，假凱達格蘭大道舉行相關集會活動，惟該地點因國慶系列活動管制，無法申請路權使用，為未申准之非法集會。
中正警第一分局表示，警方處理集會遊行，一向秉持「保障合法」、「取締非法」、「防制暴力」的原則，並尊重民眾表達言論權利，不過若有違法或影響國慶典禮進行的行為仍將依法究辦。
中正警第一分局呼籲，民眾集會表達訴求，應符法制並保持和平理性，注意自身安全，警方將公平合理考量民眾集會遊行權利與其他法益均衡維護，以適當的方式為之，以維護公共秩序與民眾安全。
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