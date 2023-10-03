連任亞洲太平洋自由民主聯盟理事會主席 曾永權：感謝各國分會支持託付
亞洲太平洋自由民主聯盟10月3日晚間在台北市舉行亞盟理事會，世亞盟中華民國總會理事長曾永權連任亞盟理事會主席，繼續領導亞盟未來工作。曾永權獲知當選連任亞盟理事會主席後，他說，感謝亞盟各國分會的支持與託付，他將竭盡所能，善盡應盡的責任與義務，將不負眾望，與大家一起手牽手，心連心，共同努力打拚，大步向前邁進，帶領亞盟繼續向前行，推動自由民主理念，為亞太人民，甚至為全世界人民福祉貢獻一己心力。
曾永權曾任中華民國總統府秘書長、立法院副院長等職務，曾永權與歷屆亞盟主席及秘書長，多年共同努力經營下，頗有成效，在各國推動自由民主頗具名聲。這次來台出席亞盟理事會議的分會國家與地區，計有澳洲、柬埔寨、關島、香港、澳門、印度、日本、南韓、馬來西亞、緬甸、紐西蘭、菲律賓，以及地主國中華民國等13個國家，23位代表，他們也將出席隨後兩天舉行的亞盟亞太圓桌會議、2023年世界自由民主聯盟年會，暨第64屆亞盟年會以及世盟自由民主論壇等活動。
亞盟是一個國際性組織，早期以反共產侵略為目標，現在的宗旨在推動亞太區域和平與安全、促進經濟繁榮。亞盟當初是由中華民國、南韓、菲律賓三國領袖倡導而成，1954年在南韓鎮海市成立，至今有69年歷史，擁有將近20多個國分會組織，遍及亞太地區，是亞太地區歷史最悠久的政治性非政府國際組織，秘書處經多處遷徙，目前設立在中華民國台北市，經費由中華民國政府編補預算支持，並獲中華民國政府及朝野人士普遍支持與協助。
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