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僑委會否認吃案「她不提申訴」
針對立委王鴻薇的指控，僑委會委員長徐佳青昨天回應絕無吃案，事發後她多次詢問當事人是否要申訴，當事人皆無意願；她已將被控者調職，預計十月就能完成人事作業程序。
徐佳青昨赴立院外交及國防委員會備詢，被問到是否曾要求當事人不可聲張，徐表示，她是提醒對方，在提出正式申訴前，須以保護當事人為原則，不應在僑界各自聲張放話，並強調她對兩人都提出相同警告 。
徐佳青說，她詢問當事人是否要正式提出申訴案，也說明相關辦法與流程，並請當事人將對話全程錄音整理成文字檔。她說，七月返台後，隨即將檔案交給人事室主任處理，因尚未正式立案，全程都依保護當事人原則以密件作業；為保護受害人不再繼續受騷擾，她已讓兩人業務盡量分開處理、減少接觸。
僑委會則發出新聞稿指出，徐佳青曾於六月廿日詢問當事人是否正式立案提出申訴，當事人則回應說，「對委員長就本案即時回應、審慎處理、公正裁處表示感謝，且本案將不會提出性騷申訴」，如今當事人竟向外界指稱僑委會吃案，甚表遺憾。
張姓疑似加害者昨也聲明，指他與申訴當事人在台灣就熟識同事，兩人有交往事實，有關權勢性騷擾的申訴內容是子虛烏有。
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