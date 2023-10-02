馬英九不滿「中華民國不見」拒出席國慶大會 總統府喊不理解：國旗很大幅

前總統馬英九不滿今年國慶日的英文名稱為「Taiwan National Day」，因此拒參加大典。總統府發言人林聿禪表示，國慶大會活動名稱與往年並無不同，馬英九過去也都有出席，不理解今年改變的原因。

馬英九今天在臉書表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文，就是「台灣國慶日」。這樣的做法，既不遵守中華民國憲法，違反蔡英文總統2016年和2020年兩度宣誓就職時，對全國人民做出「遵守憲法」的承諾，更危害台海安全。對國人來說，是極其不利、不負責任的做法。

林聿禪表示，在野黨年年都提「中華民國不見了」，但是蔡英文總統執政八年，中華民國跟國旗不僅從未消失，國慶活動現場國軍直升機所懸掛的中華民國國旗反而是愈來愈大幅。而且，近年國慶活動的主視覺美感、各項活動精彩度更是深受各界好評；中華民國國慶日將至，盼社會各界皆能團結慶祝國家生日，凝聚力量讓國家更好，不要再讓意識形態造成社會紛擾。

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