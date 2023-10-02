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徐佳青否認性騷吃案！王鴻薇公開對話截圖 轟「沒悔意」還持續檢討受害者

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（右）、國民黨發言人林家興（左）今天在立院黨團舉行記者會，指出僑委會駐巴西歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，而僑委會委員長徐佳青獲悉後卻警告被害人不能聲張，最後僅有調職，未依性平案件處理。立委質疑徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，監察院與政風單位應該介入調查。記者許正宏／攝影
國民黨立委王鴻薇（右）、國民黨發言人林家興（左）今天在立院黨團舉行記者會，指出僑委會駐巴西歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，而僑委會委員長徐佳青獲悉後卻警告被害人不能聲張，最後僅有調職，未依性平案件處理。立委質疑徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，監察院與政風單位應該介入調查。記者許正宏／攝影

國民黨立委王鴻薇今揭露僑委會駐巴西僑教中心爆發性騷案，僑委會委員長徐佳青澄清「絕無吃案」，她多次詢問當事人是否要申訴，當事人皆無意願。王鴻薇下午出示徐佳青與當事人對話截圖，質疑徐佳青完全沒有悔意，堅持自己處理得當，還公然在她質詢時直指受害者「意有所圖」，持續汙名化檢討受害者。

王鴻薇指出，徐佳青稱僑委會性騷處理程序合乎規定，但她處理的方式是跟雙方當事人要求資料，並個別用通訊軟體聯繫通話，之後以當事人不向性平會提出申訴，因此不成案。但勞動部回函「雇主於接獲申訴性騷擾情事後，應採取立即有效之糾正及補救措施，並應依其所定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法進行處理。」

王鴻薇指出，根據「僑務委員會性騷擾防治措施申訴及懲戒要點」性騷擾申訴不受理的處理，裡面哪一點有說可私訊當事人用社群軟體通話後，受害者不提起性平申訴就可撤案？歐姓副主任同時向「徐佳青申訴」也向「人事主主管舉報」、「正式公文陳報駐外人員主管僑民處」相關紀錄都還在，根本不用再問是否申訴，除非要「喬案」。

王鴻薇說，如果徐佳青的行為合理，不是大開性騷案私下吃案的大門？過去長期以女權自居，卻躲在這種規範底下，不羞愧？徐佳青也在質詢時無法否認，她先跟受害者說明職務調整內容，再「嚴正」問對方是否要申訴？徐佳青身為女權與性平倡議者，不可能不知道職權上下關係對當事人意願影響多大。

王鴻薇說，當事人說明她與徐佳青溝通期間，徐揚言「將本人也調回僑務委員會」，致她心生恐懼，唯有勉強接受徐佳青拖延至10月才將張姓主任調離巴西聖保羅的初步處分；同時迫於徐佳青以「權力方」與「上位者」的權勢壓迫，不得已才勉強答應「不會再向性平委員會提申訴」。徐佳青哪來的臉在台上叫囂影射被害者？

王鴻薇也出示徐佳青與當事人的對話截圖，對話明確有「不准跟僑界說張主任是什麼案子被調查」、「你跟加害者兩人都有責任」等檢討被害者言論，事發至今整整這位加害者都還在巴西，和受害者在同單位工作，徐佳青對得起委員長這個位子嗎？

國民黨立委王鴻薇（右）、國民黨發言人林家興（左）今天在立院黨團舉行記者會，指出僑委會駐巴西歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，而僑委會委員長徐佳青獲悉後卻警告被害人不能聲張，最後僅有調職，未依性平案件處理。立委質疑徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，監察院與政風單位應該介入調查。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇（右）、國民黨發言人林家興（左）今天在立院黨團舉行記者會，指出僑委會駐巴西歐姓女副主任，受到張姓主任性騷擾，而僑委會委員長徐佳青獲悉後卻警告被害人不能聲張，最後僅有調職，未依性平案件處理。立委質疑徐佳青已嚴重不適任僑委會委員長，監察院與政風單位應該介入調查。圖／王鴻薇辦公室提供

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