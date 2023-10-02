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馬英九不滿「台灣國慶日」拒出席典禮 制憲基金會：安慰自身中國情懷

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

前總統馬英九不滿今年國慶日的英文名稱為「Taiwan National Day」，因此拒參加大典。制憲基金會今天表示，馬英九屢次將中華民國憲法搬出來當作神主牌，但完全忽略民主憲政秩序下的「國民主權原則」，亦即人民才是國家的根本，是憲法要為人民服務，而不是人民要受過時的憲法束縛。

馬英九今天在臉書表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文，就是「台灣國慶日」。這樣的做法，既不遵守中華民國憲法，違反蔡英文總統2016年和2020年兩度宣誓就職時，對全國人民做出「遵守憲法」的承諾，更危害台海安全。對國人來說，是極其不利、不負責任的做法。

制憲基金會表示，台灣目前仍使用「中華民國憲法」及其陳舊規定，並非台灣人民發自內心的擁護，而是舉世無雙的超高修憲門檻，以及中國終日的文攻武嚇所致。試問當今多數台灣民眾誰還將「大陸」視為我國「固有疆界」？這些沒有與時俱進的大中國概念仍充斥在「中華民國憲法」當中，不斷被馬英九之流人士拿來騷擾台灣，這些主張除了拿來安慰自身的中國情懷以外，對台灣國家利益有何益處？

制憲基金會說，根據台灣民意基金會於今年9月26日的最新民調顯示，高達76.7%民眾認為自己是「台灣人」，而認為自己是中國人的比例僅有9.2％，跟馬英九擔任總統的民調一樣低，顯示近八成台灣民眾對於自己的民族認同已在過去30年隨著台灣民主自由的發展出現巨大轉變，因此以「Taiwan」為代表名稱名正言順，國際間也有高度辨識度，反而以馬英九主張的「Republic of China」為名易造成國際與中華民人共和國混淆，不利台灣走向世界民主自由同盟。

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