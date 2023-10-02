流感疫苗開打 藍黨團籲把疫苗選擇權還給人民

公費流感疫苗今開打，國民黨立院黨團今舉行記者會指出，今年公費疫苗名單中「高端」在列，由於公費疫苗不能選擇廠牌，讓許多家長擔心小孩會打到高端疫苗，間接將影響疫苗施打覆蓋率成效。黨團批評，民進黨政府為解決高端營收掛蛋的問題，拿著全民健康當提款機，呼籲民進黨政府，既然是花人民的血汗錢購買流感疫苗，必須公開透明各流感疫苗廠牌的每日施打數量，還給民眾疫苗施打廠牌的選擇權。

國民黨團首席副書記長李德維說，高端營收掛0，衛福部就修改遊戲規則，採最有利標讓高端加入公費流感之列。這支從韓國引進原液，再到台灣分裝填充，高端因此拿公費流感10%的額度，是否如巴西雞蛋進口台灣之後，把殼拿掉作成液蛋，就變成台灣製造？難道就沒有洗產地的疑慮？

李德維指出，民進黨政府要解決高端問題，反而變成全民的問題，國民黨團呼籲民進黨政府，給予國人公費疫苗施打公開透明資訊，讓民眾有疫苗施打廠牌的選擇權。衛福部花費大筆公帑購買流感疫苗，更應該公開透明，讓民眾有知的權利，選擇施打疫苗廠牌的選擇權。

黨團副書記長王鴻薇表示，對照2022年公費施打流感疫苗，有國光生技、法國Sanofi Pasteur、德國Seqirus(東洋提供)。高端流感疫苗今年第一次進入公費流感疫苗之列，數量為70萬7420劑，占總公費流感疫苗的10%左右。過去，國人從未施打過高端流感疫苗，而高端推出的流感疫苗，是韓國疫苗原液，必須要在台灣分裝填充，衛福部在今年3月發給藥證，4月衛福部將其列入公費流感之列，還主動邀標，難道是要全民再一次救高端？施打公費流感疫苗還沒得選擇？

王鴻薇指出，不少民眾陳情反映，校園開始施打流感疫苗，很擔心孩子打到高端，但學校完全無法給予承諾與答覆，連台北市衛生局都不知道，每日送來的公費流感疫苗，到底是那些廠牌。台北市政府衛生局在9月27日統計收到的公費流感疫苗有德國Seqirus 6萬多劑、法國Sanofi Pasteur4萬多劑、國光8萬多劑、高端5萬多劑。

王鴻薇說，如果不想施打高端，可以到醫療院所繳交掛號費、注射費，指名要施打哪個廠牌的公費流感疫苗。因為民眾對高端疫苗沒有信心，是否又會造成當初高端的新冠疫苗過期，又得浪費國人納稅錢銷毀呢？民進黨政府為了救高端，無所不用其極。

台北市議員李彥秀表示，具公衛醫師背景的副總統賴清德這次參選2024總統大選的口號是「信賴台灣」。但整體流感疫苗施打，造成國人極度不信任。國人仍記得在新冠疫情期間，高端疫苗免疫橋接的過程，最後幾乎沒有幾個國家承認高端疫苗；相信只有民進黨政府不記得，國人極度不信任高端疫苗這件事。

衛福部解釋，高端流感疫苗有取得關鍵製程，但李彥秀質疑，取得完整製程就能夠取代臨床實驗？有醫師背景的賴清德，針對國人對高端流感疫苗的疑慮，躲得遠遠地不敢回應，所謂的「信賴台灣」，也只是騙票的工具。所有遊戲規則遇到高端就轉彎，為何施打新冠疫苗民眾可以選擇？流感疫苗就不可以？若高端疫苗乏人問津，可能會造成醫院冷凍儲存藥品的壓力，最後重蹈高端新冠疫苗銷毀結果，浪費人民的納稅錢。

李彥秀說，從公衛角度而言，要強化整體公衛體系韌性，取決於覆蓋率，倘若民眾對疫苗沒有信心，就無法達到11月初防疫最強效果。呼籲民進黨政府和衛福部，人民有知的權利，請還給國人施打疫苗的選擇權。李彥秀再次呼籲具有公衛醫師背景的賴清德，不要閃躲食安問題、流感疫苗施打的選擇權問題，不要滿腦子想著選舉，想著要和習近平吃晚餐。

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